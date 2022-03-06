Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Геламко
1:0
12' ГолДепуатр Лоран
23' Желтая карточкаСиранни Алессандро
61' Желтая карточкаДерейк Тимоти
1:1
70' ГолВоссен Йелле
90' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
2:1
90' ГолБезус Роман
Ход матча
12'
1:0
61'
70'
1:1
90'
90'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
23
Маледе
Йонас
15
Бойя
Франк
54
Dion
De
Neve
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
54 Dion De NeveПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Гент
Зульте-Варегем
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
38 матчей
42.1%
23.7%
34.2%
16 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.47
|Депуатр Лоран
|9
|0.3
|Безус Роман
|3 (1)
|0.1
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.1
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.1
|Фортуна Нуриу
|2
|0.07
|Самуаз Матисс
|2
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Бруно Джанни
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Лемайич Дарко
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|16 (2)
|0.53
|Гано Зиньо
|13 (1)
|0.43
|Кутеса Дерек
|3
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.07
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.03
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|10
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Безус Роман
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|6
|1
|Хамфриз Кэмерон
|5
|1
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|Бойя Франк
|4
|1
|Юбер Давид
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Дерейк Тимоти
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Коолс Дион
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
21
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
13%
2
10%
1-15
7
23%
4
19%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
3
10%
6
29%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
7
23%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
4
24%
7
23%
61-75
4
24%
5
16%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Пропущено
12
30
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
17%
1
3%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
3
25%
8
27%
61-75
3
25%
4
13%
76-90
Забито
45
41
22 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
7
16%
4
10%
1-15
7
16%
4
10%
16-30
8
18%
8
20%
31-45
7
16%
5
12%
46-60
11
24%
7
17%
61-75
5
11%
13
32%
76-90
Пропущено
29
61
11 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 36
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
24%
8
13%
1-15
1
3%
7
11%
16-30
3
10%
10
16%
31-45
4
14%
12
20%
46-60
7
24%
15
25%
61-75
7
24%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|30
|21
|4
|5
|67 - 24
|67
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|30
|13
|8
|9
|45 - 40
|47
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|29
|9
|10
|10
|40 - 47
|37
|12.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|15.
|Эйпен
|30
|8
|7
|15
|36 - 50
|31
|16.
|Зульте-Варегем
|30
|7
|8
|15
|39 - 63
|29
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|2.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|3.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|12
|2
|1
|41 - 11
|38
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3