Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: ВИН
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
33 Finn Surman
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
14 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 16 побед
41 матч
24.4%
26.8%
48.8%
10 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
26.8%
24.4%
48.8%
11 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.38
|Сотирио Джошуа
|3
|0.38
|Walter Sandoval
|1
|0.13
|Пископо Рено
|1 (1)
|0.13
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|4
|0.44
|Марджиотта Франческо
|2
|0.22
|Фолами Бен
|2
|0.22
|Круз Робби
|1
|0.11
|Родерик Миранда
|1
|0.11
|Бриллант Джошуа
|1
|0.11
|Герия Джейсон
|1
|0.11
|Nishan Velupillay
|1
|0.11
|Рохас Марко
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Келава Иван
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
14
10
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Мельбурн Сити
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|3.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|5.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 14
|11
|6.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|4.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0