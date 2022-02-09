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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
1:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
57' Желтая карточка
Болл Дэвид
1:0
74' Гол
Пископо Рено
76' Желтая карточка
Фентон Луис
90' Желтая карточка
Пископо Рено
90'+5
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
7
Walter
Sandoval
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
6
Броксхэм
Ли
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
13
Кирдар
Биркан
24
Nishan
Velupillay
7
Икономидис
Крис
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
14 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 16 побед

41 матч

24.4%
26.8%
48.8%
10 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

26.8%
24.4%
48.8%
11 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 3 (1) 0.38
Сотирио Джошуа 3 0.38
Пископо Рено 2 (1) 0.25
Walter Sandoval 1 0.13
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Саттон Сэм 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 4 0.44
Марджиотта Франческо 2 0.22
Фолами Бен 2 0.22
Круз Робби 1 0.11
Родерик Миранда 1 0.11
Бриллант Джошуа 1 0.11
Герия Джейсон 1 0.11
Nishan Velupillay 1 0.11
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 4 0
Руфер Алекс 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Фентон Луис 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Келава Иван 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Пропущено

14
11
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 4 4 1 19 - 14 16
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 14 - 11 15
3. Веллингтон Феникс 8 4 1 3 9 - 14 13
4. Сидней 9 3 3 3 13 - 12 12
5. Макартур 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Аделаида Юнайтед 9 2 5 2 15 - 11 11
7. Вестерн Юнайтед 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 14 - 13 8
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 5 4 0 1 8 - 5 12
2. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 4 2 2 0 11 - 7 8
2. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Вестерн Юнайтед 5 2 1 2 6 - 7 7
5. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Макартур 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Виктори онлайн


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