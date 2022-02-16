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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
3:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
33' Гол
Вуттон Скотт
2:0
63' Гол
Walter Sandoval
3:0
67' Гол
Пископо Рено
77' Желтая карточка
Невилл Скотт
82'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
7
Walter
Sandoval
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
9
Болл
Дэвид
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
8
Штайнманн
Матти
7
Акбари
Рамат
10
Милеуснич
Никола
23
Лескано
Хуан
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.3%
48.6%
17.1%
12 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 3 0.3
Хупер Гэри 3 (1) 0.3
Walter Sandoval 3 0.3
Пископо Рено 3 (1) 0.3
Вуттон Скотт 1 0.1
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0
Саттон Сэм 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 2 0.25
Henry Hore 2 0.25
Браун Кори 1 0.13
Лескано Хуан 1 0.13
Иванович Люк 1 0.13
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 4 0
Руфер Алекс 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Фентон Луис 1 0
Сэил Оливер 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 4 0
Браун Кори 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Невилл Скотт 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Акбари Рамат 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

15
9
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 5 4 2 23 - 17 19
2. Веллингтон Феникс 3:0 10 5 2 3 13 - 15 17
3. Мельбурн Виктори 10 4 3 3 15 - 13 15
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
6. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
7. Ньюкасл Джетс 8 3 2 3 16 - 14 11
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 0:3 8 2 1 5 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 3:0 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Мельбурн Сити 6 2 2 2 9 - 9 8
5. Брисбен Роар 0:3 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
4. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3:0 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 0:3 4 0 0 4 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Вуттон Скотт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Брисбен Роар
2.90
3.75
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар онлайн


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Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

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