Австралия: A-Лига 2021-2022
3:0
Второй тайм: 82'
Стадион: ВИН
1:0
33' ГолВуттон Скотт
2:0
63' ГолWalter Sandoval
3:0
67' ГолПископо Рено
77' Желтая карточкаНевилл Скотт
Ход матча
33'
63'
67'
3:0
73'
77'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 Louis Zabala
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
15 Jesse Daley
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
35 матчей
22.9%
31.4%
45.7%
8 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.3%
48.6%
17.1%
12 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|3
|0.3
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.3
|Walter Sandoval
|3
|0.3
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.3
|Вуттон Скотт
|1
|0.1
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.25
|Henry Hore
|2
|0.25
|Браун Кори
|1
|0.13
|Лескано Хуан
|1
|0.13
|Иванович Люк
|1
|0.13
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|4
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|4
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Невилл Скотт
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Акбари Рамат
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
15
9
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|23 - 17
|19
|2.
|Веллингтон Феникс
|3:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 15
|17
|3.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|7.
|Ньюкасл Джетс
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|0:3
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|3:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|5.
|Брисбен Роар
|0:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0