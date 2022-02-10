Австралия: A-Лига 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
0:1
25' ГолОар Томас
33' Желтая карточкаJacob Farrell
0:2
34' ГолМариаппа Эдриан
1:2
40' Гол в свои воротаСусняр Александар
43' Желтая карточкаНисбет Джошуа
65' Желтая карточкаСусняр Александар
68' Желтая карточкаMichael Ruhs
74' Желтая карточкаНаджар Муди
75' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
2:2
76' ПенальтиБожанич Оливер
3:2
86' ПенальтиMoresche
3:3
90' ГолНун Крэйг
90' Желтая карточкаМакгинг Джейк
Ход матча
25'
0:1
33'
34'
0:2
40'
43'
63'
68'
74'
75'
76'
2:2
86'
3:2
90'
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
12
Уренья
Марко
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Роу СтормЗащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Moresche
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Наджар МудиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Макартур
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|3
|0.43
|Божанич Оливер
|2 (1)
|0.29
|Moresche
|1 (1)
|0.14
|Каммингс Джейсон
|1
|0.14
|Нисбет Джошуа
|1
|0.14
|Jacob Farrell
|1
|0.14
|Роу Сторм
|0
|0
|Beni Nkololo
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.38
|Да Силва Даниэль
|1
|0.13
|Нун Крэйг
|1
|0.13
|Оар Томас
|1
|0.13
|Мередит Джеймс
|1
|0.13
|Мариаппа Эдриан
|1
|0.13
|Давила Улисес
|1
|0.13
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|5
|0
|Роу Сторм
|2
|0
|Уренья Марко
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Мариаппа Эдриан
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Сусняр Александар
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
5
83%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
5
50%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1
АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|4.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|5.
|Макартур
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|2.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0