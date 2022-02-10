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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сентрал Кост Маринерз
3:3
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
0:1
25' Гол
Оар Томас
33' Желтая карточка
Jacob Farrell
0:2
34' Гол
Мариаппа Эдриан
1:2
40' Гол в свои ворота
Сусняр Александар
43' Желтая карточка
Нисбет Джошуа
65' Желтая карточка
Сусняр Александар
68' Желтая карточка
Michael Ruhs
74' Желтая карточка
Наджар Муди
75' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
2:2
76' Пенальти
Божанич Оливер
3:2
86' Пенальти
Moresche
3:3
90' Гол
Нун Крэйг
90' Желтая карточка
Макгинг Джейк
90'+6
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
16
Балар
Максимильен
8
Божанич
Оливер
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
23
Мариаппа
Эдриан
15
Сусняр
Александар
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
24
Charles
William
M'Mombwa
11
Оар
Томас
7
Да
Силва
Даниэль
10
Давила
Улисес
99
Янну
Апостолос
Сентрал Кост Маринерз
Макартур

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Макартур

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 3 0.43
Божанич Оливер 2 (1) 0.29
Moresche 1 (1) 0.14
Каммингс Джейсон 1 0.14
Нисбет Джошуа 1 0.14
Jacob Farrell 1 0.14
Роу Сторм 0 0
Beni Nkololo 0 0
Годдард Си 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.38
Да Силва Даниэль 1 0.13
Нун Крэйг 1 0.13
Оар Томас 1 0.13
Мередит Джеймс 1 0.13
Мариаппа Эдриан 1 0.13
Давила Улисес 1 0.13
Наджар Муди 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 5 0
Роу Сторм 2 0
Уренья Марко 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Beni Nkololo 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Тонгик Руон 1 0
Harrison Steele 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Charles William M'Mombwa 2 0
Lachlan Rose 2 0
Нун Крэйг 1 0
Мариаппа Эдриан 1 0
Матч Джордон 1 0
Сусняр Александар 1 0
Liam Rose 1 0
Макгинг Джейк 1 0
Michael Ruhs 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
5
83%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
5
50%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1
АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 4 4 1 19 - 14 16
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 14 - 11 15
3. Веллингтон Феникс 8 4 1 3 9 - 14 13
4. Сидней 9 3 3 3 13 - 12 12
5. Макартур 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Аделаида Юнайтед 9 2 5 2 15 - 11 11
7. Вестерн Юнайтед 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 14 - 13 8
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 5 4 0 1 8 - 5 12
2. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 4 2 2 0 11 - 7 8
2. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Вестерн Юнайтед 5 2 1 2 6 - 7 7
5. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Макартур 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Нисбет Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сусняр Александар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мариаппа Эдриан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Jacob Farrell получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Оар Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 3:3 Макартур онлайн


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