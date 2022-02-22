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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
3:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
7' Желтая карточка
Beni Nkololo
13' Желтая карточка
Леки Мэттью
35' Желтая карточка
Гловер Том
0:1
45' Гол
Beni Nkololo
1:1
45' Пенальти
Макларен Джейми
48' Желтая карточка
О'Нил Эйден
2:1
57' Гол
Беренгер Флорен
2:2
65' Гол
Божанич Оливер
72' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
3:2
74' Гол
Тилио Марко
90' Желтая карточка
Nick Montgomery
90'+13
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
10
Беренгер
Флорен
8
О'Нил
Эйден
7
Леки
Мэттью
15
Нэббаут
Эндрю
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
27
Мюллер
Николай
9
Каммингс
Джейсон
10
Moresche
Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

35 матчей

40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 10 (1) 0.77
Нэббаут Эндрю 4 0.31
Леки Мэттью 4 0.31
Беренгер Флорен 2 0.15
Тилио Марко 2 0.15
Дженкинсон Карл 2 0.15
Меткалф Коннор 1 0.08
Гуд Кёртис 1 0.08
Аткинсон Натаниэль 1 0.08
Джеймисон Скотт 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Рейш Нуну 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 3 0.38
Божанич Оливер 3 (1) 0.38
Beni Nkololo 1 0.13
Jacob Farrell 1 0.13
Moresche 1 (1) 0.13
Каммингс Джейсон 1 0.13
Нисбет Джошуа 1 0.13
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Рейш Нуну 2 1
Макларен Джейми 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 5 0
Роу Сторм 2 0
Beni Nkololo 2 0
Уренья Марко 1 0
Nick Montgomery 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Тонгик Руон 1 0
Harrison Steele 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
25%
31-45
4
29%
5
63%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
25%
76-90

Забито

27
12
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
4%
1
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
7
26%
3
25%
31-45
7
26%
5
42%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
2
7%
2
17%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 13 7 4 2 29 - 19 25
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
4. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
5. Вестерн Юнайтед 9 4 2 3 11 - 11 14
6. Сидней 11 3 5 3 15 - 14 14
7. Вестерн Сидней Уондерерс 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
9. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 16 - 17 11
10. Перт Глори 8 3 1 4 8 - 6 10
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 13 - 16 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
6. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Вестерн Юнайтед 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 6 2 3 1 8 - 6 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 7 - 6 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 0 4 7 - 10 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Beni Nkololo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Гловер Том получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Леки Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Beni Nkololo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз онлайн


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