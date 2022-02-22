Австралия: A-Лига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
7' Желтая карточкаBeni Nkololo
13' Желтая карточкаЛеки Мэттью
35' Желтая карточкаГловер Том
0:1
45' ГолBeni Nkololo
1:1
45' ПенальтиМакларен Джейми
48' Желтая карточкаО'Нил Эйден
2:1
57' ГолБеренгер Флорен
2:2
65' ГолБожанич Оливер
72' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
3:2
74' ГолТилио Марко
90' Желтая карточкаNick Montgomery
Ход матча
7'
13'
35'
45'
0:1
45'
1:1
48'
55'
57'
2:1
65'
2:2
72'
74'
3:2
90'
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 MorescheНападающий
- Запасные игроки
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
-
5 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
35 матчей
40%
20%
40%
14 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|10 (1)
|0.77
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.31
|Леки Мэттью
|4
|0.31
|Беренгер Флорен
|2
|0.15
|Тилио Марко
|2
|0.15
|Дженкинсон Карл
|2
|0.15
|Меткалф Коннор
|1
|0.08
|Гуд Кёртис
|1
|0.08
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.08
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|3
|0.38
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.38
|Beni Nkololo
|1
|0.13
|Jacob Farrell
|1
|0.13
|Moresche
|1 (1)
|0.13
|Каммингс Джейсон
|1
|0.13
|Нисбет Джошуа
|1
|0.13
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|Макларен Джейми
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|5
|0
|Роу Сторм
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Уренья Марко
|1
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
25%
31-45
4
29%
5
63%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
25%
76-90
Забито
27
12
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
4%
1
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
7
26%
3
25%
31-45
7
26%
5
42%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
2
7%
2
17%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|13
|7
|4
|2
|29 - 19
|25
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|5.
|Вестерн Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|6.
|Сидней
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|8
|3
|1
|4
|8 - 6
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Перт Глори
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0