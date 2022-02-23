Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: ААМИ Парк
10' Желтая карточкаБерджесс Макс
Ход матча
10'
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
31
Adisu
Bayew
23
Грант
Райан
9
Бобо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu BayewПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Сидней
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|4
|0.4
|Луштица Стивен
|2
|0.2
|Benjamin Garuccio
|2
|0.2
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.2
|Nicolas Milanovic
|1
|0.1
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобо
|4
|0.33
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.25
|Берджесс Макс
|2
|0.17
|Элвис Камсоба
|2
|0.17
|Бухагьяр Трент
|1
|0.08
|Нинкович Милош
|1
|0.08
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.08
|Patrick Wood
|1
|0.08
|Грант Райан
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Имаи Томоки
|0
|1
|Рисдон Джош
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|4
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Сидней
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|13
|7
|4
|2
|29 - 19
|25
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Сидней
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|9.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|10.
|Перт Глори
|8
|3
|1
|4
|8 - 6
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Сидней
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Перт Глори
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Сидней
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0