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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
10' Желтая карточка
Берджесс Макс
1:0
67' Гол
Луштица Стивен
74' Желтая карточка
Уорленд Бен
90' Желтая карточка
Christian Theoharous
90'+5
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
31
Adisu
Bayew
99
Прийович
Александар
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
3
Уорленд
Бен
5
О'тул
Коннор
27
Элвис
Камсоба
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
17
Касерес
Энтони
9
Бобо
14
Ле
Фондре
Адам
Вестерн Юнайтед
Сидней

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Сидней

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

1:1
0:1
2:0
1:2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 4 0.4
Луштица Стивен 3 0.3
Benjamin Garuccio 2 0.2
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.2
Nicolas Milanovic 1 0.1
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобо 4 0.33
Касерес Энтони 3 (2) 0.25
Берджесс Макс 2 0.17
Элвис Камсоба 2 0.17
Бухагьяр Трент 1 0.08
Нинкович Милош 1 0.08
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.08
Patrick Wood 1 0.08
Грант Райан 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 3 0
Луштица Стивен 2 0
Лакруа Лео 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Имаи Томоки 0 1
Рисдон Джош 1 0
Christian Theoharous 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 4 0
Амини Мустафа 3 0
Касерес Энтони 2 0
Берджесс Макс 2 0
Уорленд Бен 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Бобо 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
4
31%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Сидней
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 13 7 4 2 29 - 19 25
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Вестерн Юнайтед 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
5. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
6. Сидней 12 3 5 4 15 - 15 14
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 10 3 4 3 13 - 12 13
8. Макартур 0:0 10 3 4 3 12 - 16 13
9. Ньюкасл Джетс 0:0 10 3 3 4 16 - 17 12
10. Перт Глори 0:0 9 3 2 4 8 - 6 11
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 13 - 16 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Макартур 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Ньюкасл Джетс 0:0 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Перт Глори 0:0 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 4 1 2 1 7 - 6 5
8. Макартур 0:0 5 1 2 2 6 - 9 5
9. Ньюкасл Джетс 0:0 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 0 4 7 - 10 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Берджесс Макс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 1:0 Сидней онлайн


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