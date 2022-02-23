Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: York Park
0:1
9' ГолДавила Улисес
50' Желтая карточкаСусняр Александар
53' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
76' Вторая желтая карточкаСусняр Александар
Ход матча
9'
0:1
53'
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
10
Кио
Эндрю
45
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Cameron Cook
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
-
45 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Наджар МудиЗащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Перт Глори
Макартур
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|5 (1)
|0.56
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.11
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.11
|Ciaran Bramwell
|1
|0.11
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.3
|Мариаппа Эдриан
|2
|0.2
|Давила Улисес
|2
|0.2
|Да Силва Даниэль
|1
|0.1
|Нун Крэйг
|1
|0.1
|Оар Томас
|1
|0.1
|Мередит Джеймс
|1
|0.1
|Сусняр Александар
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|3
|1
|Ускок Томислав
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Мариаппа Эдриан
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
80%
1
11%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
57%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|13
|7
|4
|2
|29 - 19
|25
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|5.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|7.
|Ньюкасл Джетс
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|8.
|Сидней
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|9
|3
|1
|5
|8 - 7
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0