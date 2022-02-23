  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
0:1
9' Гол
Давила Улисес
50' Желтая карточка
Сусняр Александар
53' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
76' Вторая желтая карточка
Сусняр Александар
90'+7
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
2
Калвер
Аарон
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
19
Callum
Timmins
23
Mitchell
Oxborrow
21
Antonee
Burke-Gilroy
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
10
Кио
Эндрю
45
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
23
Мариаппа
Эдриан
15
Сусняр
Александар
4
Мередит
Джеймс
24
Charles
William
M'Mombwa
17
Нун
Крэйг
10
Давила
Улисес
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
99
Янну
Апостолос
Перт Глори
Макартур

История личных встреч

Перт Глори
Макартур

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

1:1
0:0
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 5 (1) 0.56
Antonee Burke-Gilroy 1 0.11
О'Нилл Брэндон 1 0.11
Ciaran Bramwell 1 0.11
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.3
Мариаппа Эдриан 2 0.2
Давила Улисес 2 0.2
Да Силва Даниэль 1 0.1
Нун Крэйг 1 0.1
Оар Томас 1 0.1
Мередит Джеймс 1 0.1
Сусняр Александар 0 0
Наджар Муди 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 3 1
Ускок Томислав 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Charles William M'Mombwa 2 0
Lachlan Rose 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Мариаппа Эдриан 1 0
Матч Джордон 1 0
Liam Rose 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Макгинг Джейк 1 0
Michael Ruhs 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
80%
1
11%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
57%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2
Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 13 7 4 2 29 - 19 25
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Вестерн Юнайтед 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Макартур 10 4 3 3 13 - 16 15
5. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
6. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
7. Ньюкасл Джетс 10 4 2 4 17 - 17 14
8. Сидней 12 3 5 4 15 - 15 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 9 3 1 5 8 - 7 10
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 13 - 16 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Ньюкасл Джетс 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Макартур 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 0 4 7 - 10 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Макгинг Джейк уходит с поля. Liam Rose выходит вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 0:1 Макартур онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 