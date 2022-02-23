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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
1:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
12' Желтая карточка
Угаркович Стивен
24' Желтая карточка
Keanu Baccus
45' Желтая карточка
Траоре Адама
1:0
61' Гол
Тергейт Ангус
70' Желтая карточка
Бумаль Оливье
78' Желтая карточка
Юрман Мэттью
85' Желтая карточка
Силвера Самуэл
88' Желтая карточка
Phillip Cancar
90'+5
1
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
32
Тергейт
Ангус
8
Бласко
Марио
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
21
Savas
Siatravanis
9
Микелтадзе
Бека
1
Daniel
Margush
22
Кутрумбис
Джон
25
Phillip
Cancar
2
Гордон
Зигги
3
Траоре
Адама
III
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
8
Угаркович
Стивен
7
Наджарин
Рами
23
Петратос
Димитри
11
Огава
Кеидзиро
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
45.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

2:2
1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 6 (3) 0.6
Юл Валентино 4 0.4
Тергейт Ангус 3 0.3
Daniel Penha 1 0.1
Бумаль Оливье 1 0.1
Мурнэйн Дилан 1 0.1
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 3 (1) 0.3
Петратос Димитри 2 (2) 0.2
Родуэлл Джек 2 0.2
Угаркович Стивен 1 0.1
Расселл Тэйт 1 0.1
Троизи Джеймс 1 0.1
Ибини-Исэи Берни 1 0.1
Огава Кеидзиро 1 0.1
Кутрумбис Джон 1 0.1
Thomas Aquilina 0 0
Keanu Baccus 0 0
Phillip Cancar 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taylor Regan 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Данкан Джек 2 0
Элси Джордан 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Savas Siatravanis 1 0
Бумаль Оливье 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
О'Доэрти Джордан 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Phillip Cancar 3 0
Родуэлл Джек 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Хемед Томер 1 0
Ибини-Исэи Берни 1 0
Гордон Зигги 1 0
Угаркович Стивен 1 0
Daniel Margush 1 0
Keanu Baccus 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
7
41%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 13 7 4 2 29 - 19 25
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Вестерн Юнайтед 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Макартур 10 4 3 3 13 - 16 15
5. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
6. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
7. Ньюкасл Джетс 10 4 2 4 17 - 17 14
8. Сидней 12 3 5 4 15 - 15 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 9 3 1 5 8 - 7 10
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 13 - 16 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Ньюкасл Джетс 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Макартур 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 0 4 7 - 10 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Траоре Адама III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Угаркович Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн


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