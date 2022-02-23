Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
12' Желтая карточкаУгаркович Стивен
24' Желтая карточкаKeanu Baccus
45' Желтая карточкаТраоре Адама
1:0
61' ГолТергейт Ангус
70' Желтая карточкаБумаль Оливье
78' Желтая карточкаЮрман Мэттью
85' Желтая карточкаСилвера Самуэл
88' Желтая карточкаPhillip Cancar
Ход матча
12'
24'
45'
61'
1:0
70'
78'
85'
88'
11
Daniel
Penha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
45.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|6 (3)
|0.6
|Юл Валентино
|4
|0.4
|Тергейт Ангус
|3
|0.3
|Daniel Penha
|1
|0.1
|Бумаль Оливье
|1
|0.1
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.1
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|3 (1)
|0.3
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.2
|Родуэлл Джек
|2
|0.2
|Угаркович Стивен
|1
|0.1
|Расселл Тэйт
|1
|0.1
|Троизи Джеймс
|1
|0.1
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.1
|Огава Кеидзиро
|1
|0.1
|Кутрумбис Джон
|1
|0.1
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Keanu Baccus
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taylor Regan
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Данкан Джек
|2
|0
|Элси Джордан
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Savas Siatravanis
|1
|0
|Бумаль Оливье
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|4
|0
|Phillip Cancar
|3
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Хемед Томер
|1
|0
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Keanu Baccus
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
17
14
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
7
41%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|13
|7
|4
|2
|29 - 19
|25
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|5.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|6.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|6
|2
|18 - 13
|15
|7.
|Ньюкасл Джетс
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|8.
|Сидней
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|9
|3
|1
|5
|8 - 7
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0