Австралия: A-Лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: York Park
0:1
37' ГолПрийович Александар
54' Желтая карточкаРисдон Джош
0:2
56' ГолПирьес Дилан
86' Желтая карточкаСкотадис Джерри
Ход матча
37'
54'
56'
86'
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
19
Рисдон
Джош
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Cameron Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Adisu Bayew
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|5 (1)
|0.5
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.1
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.1
|Ciaran Bramwell
|1
|0.1
|Клисби Джек
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.45
|Луштица Стивен
|3
|0.27
|Benjamin Garuccio
|2
|0.18
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.18
|Пирьес Дилан
|1
|0.09
|Nicolas Milanovic
|1
|0.09
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Имаи Томоки
|0
|1
|Christian Theoharous
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
80%
1
33%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|4
|2
|31 - 20
|28
|2.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|3.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|4.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|5.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|6.
|Ньюкасл Джетс
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|7.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|10
|3
|1
|6
|8 - 9
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|2
|1
|6
|14 - 18
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0