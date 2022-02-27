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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
37' Гол
Прийович Александар
54' Желтая карточка
Рисдон Джош
0:2
56' Гол
Пирьес Дилан
86' Желтая карточка
Скотадис Джерри
90'+5
33
Редди
Лиэм
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
21
Antonee
Burke-Gilroy
26
Giordano
Colli
23
Mitchell
Oxborrow
14
Клисби
Джек
9
Форнароли
Бруно
19
Callum
Timmins
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
5
Пирьес
Дилан
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
99
Прийович
Александар
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 5 (1) 0.5
Antonee Burke-Gilroy 1 0.1
О'Нилл Брэндон 1 0.1
Ciaran Bramwell 1 0.1
Клисби Джек 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.45
Луштица Стивен 3 0.27
Benjamin Garuccio 2 0.18
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.18
Пирьес Дилан 1 0.09
Nicolas Milanovic 1 0.09
Уэлс Лаклан 0 0
Топор-Стэнли Николай 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Daniel Stynes 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 3 0
Луштица Стивен 2 0
Лакруа Лео 2 0
Рисдон Джош 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Имаи Томоки 0 1
Christian Theoharous 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
80%
1
33%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 14 8 4 2 31 - 20 28
2. Вестерн Юнайтед 11 6 2 3 14 - 11 20
3. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
4. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
5. Макартур 11 4 4 3 15 - 18 16
6. Ньюкасл Джетс 11 4 3 4 19 - 19 15
7. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 10 3 1 6 8 - 9 10
11. Сентрал Кост Маринерз 9 2 1 6 14 - 18 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
4. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
11. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 6 4 2 0 16 - 9 14
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Макартур 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед онлайн


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