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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
13' Гол
Сила Ришар
30' Желтая карточка
Mateus Criciuma
30'

Ход матча

13'
Сила Ришар
(Флоря Даниэль)
1:0
30'
 
Mateus Criciuma

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Ботошани
3.10
3.70
8.20
Все Коэффициенты
1
Молдован
Дину
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
98
Кэпушэ
Тибериу
14
Сила
Ришар
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
17
Сербан
Марьян
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
6
Victor
Dican
5
Дава
Джойским
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
67
Папа
Энрико
8
Тирковеану
Андрей
24
Майлат
Себастьян
20
Роман
Михай
V
9
Mateus
Criciuma
Киндия Тырговиште
Ботошани

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Ботошани

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 5 0.19
Попадюк Дору 3 0.11
Флоря Даниэль 3 0.11
Негуц Кристиан 3 0.11
Дулка Марко 1 0.04
Бутян Михай 1 0.04
Керкез Кристиан 1 0.04
Сила Ришар 1 0.04
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.15
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.11
Папа Энрико 3 0.11
Роман Михай V 3 0.11
Дава Джойским 3 0.11
Эрве Каж 3 (1) 0.11
Жажа Коэльо 2 0.07
Роман Михай 2 0.07
Браун Кристофер 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Фили Реалдо 1 0.04
Киндриш Андрей 1 0.04
Петковски Петар 1 0.04
Тирковеану Андрей 1 0.04
Раковитан Богдан 1 0.04
Mateus Criciuma 1 0.04
Майлат Себастьян 0 0
Цигэнашу Александр 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Корбу Лауренциу 5 1
Флоря Даниэль 6 0
Попадюк Дору 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Негуц Кристиан 5 0
Попа Даньел 4 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 9 0
Шерони Алин 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Папа Энрико 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Роман Михай 4 0
Браун Кристофер 4 0
Дава Джойским 4 0
Жажа Коэльо 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Mateus Criciuma 3 0
Лупета Жуси 2 0
Пап Эдуард 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Victor Dican 2 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Andrei Dragu 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
7
54%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

17
31
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 5
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
24%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
5
29%
29%
6
19%
76-90

Пропущено

21
23
4 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
6
29%
11
48%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1
Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 51 18 15 18 69 - 57 69
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 0:1 27 11 11 5 31 - 24 44
6. Вииторул Констанца 26 12 6 8 38 - 19 42
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 27 7 13 7 20 - 18 34
10. Сепси 27 7 12 8 28 - 25 33
11. Киндия Тырговиште 1:0 27 7 10 10 18 - 21 31
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 27 6 6 15 21 - 37 24
14. Динамо Бухарест 27 4 4 19 21 - 58 16
15. Академика Клинчени 26 2 5 19 18 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 27 13 8 6 39 - 23 47
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
6. Ботошани 0:1 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
11. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 1:0 14 3 6 5 10 - 13 15
14. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
15. Академика Клинчени 13 1 3 9 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. Университатя Крайова 26 7 7 12 32 - 36 28
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 0:1 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 1:0 13 4 4 5 8 - 8 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 13 1 2 10 9 - 31 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Ботошани
3.10
3.70
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани онлайн


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Ботошани

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