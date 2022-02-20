Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Richard Sila уходит с поля и его заменяет Cristian Cherchez

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кэпушэ Тибериу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Флореску Эдуард получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

45' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Пассалья Хуан Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Ботошани выполняет удар от ворот.

38' Дулка Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Майлат Себастьян из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Пассалья Хуан Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Пассалья Хуан Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Ботошани

26' Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Тирковеану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Ботошани выполняет удар от ворот.

25' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Mateus Criciuma не смог попасть в створ ударом издали

18' Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Плохо сыграл Флореску Эдуард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Ботошани выполняет удар от ворот.

14' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Г О О О О Л - Richard Sila забивает с правой ноги!

13' ШАНС! Richard Sila вышел один на один с голкипером...

11' Ботошани выполняет удар от ворот.

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ботошани начинает с центра поля