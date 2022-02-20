Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Илие Оана
1:0
13' ГолСила Ришар
30' Желтая карточкаMateus Criciuma
45' Желтая карточкаФлореску Эдуард
50' Желтая карточкаФлоря Даниэль
1:1
53' ГолMateus Criciuma
55' Желтая карточкаТирковеану Андрей
59' Желтая карточкаБраун Кристофер
Ход матча
13'
1:0
30'
45'
50'
53'
59'
Владение мячом
16
Бутян
Михай
14
Сила
Ришар
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Ботошани
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|5
|0.19
|Попадюк Дору
|3
|0.11
|Флоря Даниэль
|3
|0.11
|Негуц Кристиан
|3
|0.11
|Дулка Марко
|1
|0.04
|Бутян Михай
|1
|0.04
|Керкез Кристиан
|1
|0.04
|Сила Ришар
|1
|0.04
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.15
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.11
|Папа Энрико
|3
|0.11
|Роман Михай V
|3
|0.11
|Дава Джойским
|3
|0.11
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.11
|Жажа Коэльо
|2
|0.07
|Роман Михай
|2
|0.07
|Mateus Criciuma
|2
|0.07
|Браун Кристофер
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Фили Реалдо
|1
|0.04
|Тирковеану Андрей
|1
|0.04
|Киндриш Андрей
|1
|0.04
|Петковски Петар
|1
|0.04
|Раковитан Богдан
|1
|0.04
|Майлат Себастьян
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|6
|1
|Флоря Даниэль
|7
|0
|Корбу Лауренциу
|5
|1
|Попадюк Дору
|6
|0
|Дулка Марко
|6
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|1
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Попа Даньел
|4
|0
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|9
|0
|Шерони Алин
|7
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Тирковеану Андрей
|4
|1
|Браун Кристофер
|5
|0
|Папа Энрико
|5
|0
|Эджума Малком
|3
|1
|Роман Михай
|4
|0
|Дава Джойским
|4
|0
|Жажа Коэльо
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Mateus Criciuma
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Victor Dican
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 14
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
14
14
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
7
50%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
14 Не забивали 5
3
17%
4
13%
1-15
4
22%
5
16%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
1
6%
7
22%
61-75
5
28%
6
19%
76-90
Пропущено
22
24
4 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
1
5%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
1
5%
5
21%
31-45
7
32%
3
13%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
6
27%
11
46%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1
Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|51
|18
|15
|18
|69 - 57
|69
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|26
|12
|6
|8
|38 - 19
|42
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|27
|7
|13
|7
|20 - 18
|34
|10.
|Сепси
|27
|7
|12
|8
|28 - 25
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|27
|6
|11
|10
|18 - 22
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|27
|6
|6
|15
|21 - 37
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|26
|2
|5
|19
|18 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Академика Клинчени
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Университатя Крайова
|26
|7
|7
|12
|32 - 36
|28
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1