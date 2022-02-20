Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Константин Рэдулеску
Владение мячом
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
77
Роджер
VII
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
29
Стахл
Алберт
71
Войтуш
Якуб
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Роджер VIIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сако ХадиНападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Petre Goge
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|6 (1)
|0.22
|Петрила Клаудиу
|6
|0.22
|Омрани Билель
|5
|0.19
|Дебелюх Габриэл
|5
|0.19
|Костаче Ионуц
|3
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.11
|Кипчу Александру
|3
|0.11
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.07
|Негуц Кристиан
|2
|0.07
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.04
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Кулио Хуан
|1
|0.04
|Буэнна Рашид
|1
|0.04
|Бурка Андрей
|1
|0.04
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Граовац Даниэль
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.22
|Албу Кристиан
|5
|0.19
|Бну-Марзук Юнес
|4
|0.15
|Petre Goge
|2
|0.07
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.07
|Rares Ilie
|1
|0.04
|Ионице Александру
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Стахл Алберт
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Григоре Драгош
|1
|0.04
|Дандя Александру
|1
|0.04
|Catalin Hlistei
|1
|0.04
|Stefan Panoiu
|1
|0.04
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Мораис Жуниор II
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|3
|1
|Бордеяну Михай
|2
|1
|Кулио Хуан
|3
|0
|Кипчу Александру
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Граовац Даниэль
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Дебелюх Габриэл
|3
|0
|Камора Мауру
|1
|1
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мораис Жуниор II
|9
|2
|Белу Клаудиу
|9
|1
|Албу Кристиан
|6
|1
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|4
|0
|Кырнац Николае
|4
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Молдован Хорациу
|3
|0
|Rares Ilie
|3
|0
|Antonio Sefer
|1
|1
|Ионице Александру
|2
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Petre Goge
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
|Robert Stanici
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
15%
4
24%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
5
16
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
25%
76-90
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
11%
4
36%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
39
28
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
5
13%
8
29%
1-15
8
21%
3
11%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
6
15%
7
25%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
7
18%
7
25%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 17
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
7
27%
46-60
4
29%
1
4%
61-75
4
29%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|51
|18
|15
|18
|69 - 57
|69
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|27
|20
|5
|2
|39 - 14
|65
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|26
|12
|6
|8
|38 - 19
|42
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|0:0
|27
|8
|13
|6
|29 - 25
|37
|9.
|УТА Арад
|27
|7
|13
|7
|20 - 18
|34
|10.
|Сепси
|27
|7
|12
|8
|28 - 25
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|27
|6
|11
|10
|18 - 22
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|27
|6
|6
|15
|21 - 37
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|26
|2
|5
|19
|18 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|14
|11
|3
|0
|20 - 5
|36
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|0:0
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Академика Клинчени
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Университатя Крайова
|26
|7
|7
|12
|32 - 36
|28
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Рапид Бухарест
|0:0
|14
|4
|7
|3
|17 - 16
|19
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1