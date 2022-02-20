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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Рапид Бухарест
0' 23'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Рапид Бухарест
1.60
4.15
8.80
Все Коэффициенты
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
77
Роджер
VII
9
Омрани
Билель
22
Дебелюх
Габриэл
27
Петрила
Клаудиу
31
Молдован
Хорациу
22
Сэпунару
Кристиан
30
Дандя
Александру
27
Григоре
Драгош
19
Оня
Рэзван
20
Мойсе
Ромарио
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
11
Мораис
Жуниор
II
29
Стахл
Алберт
71
Войтуш
Якуб
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 6 (1) 0.22
Петрила Клаудиу 6 0.22
Омрани Билель 5 0.19
Дебелюх Габриэл 5 0.19
Костаче Ионуц 3 0.11
Сигурьонссон Рунар 3 0.11
Кипчу Александру 3 0.11
Алибек Денис 2 (1) 0.07
Негуц Кристиан 2 0.07
Латовлевич Ясмин 1 0.04
Тахири Анас 1 0.04
Кулио Хуан 1 0.04
Буэнна Рашид 1 0.04
Бурка Андрей 1 0.04
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Граовац Даниэль 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.22
Албу Кристиан 5 0.19
Бну-Марзук Юнес 4 0.15
Petre Goge 2 0.07
Saifeddine Alami Bazza 2 0.07
Rares Ilie 1 0.04
Ионице Александру 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Стахл Алберт 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.04
Григоре Драгош 1 0.04
Дандя Александру 1 0.04
Catalin Hlistei 1 0.04
Stefan Panoiu 1 0.04
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 6 0
Бэлгрэдян Кристиан 3 1
Бордеяну Михай 2 1
Кулио Хуан 3 0
Кипчу Александру 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Граовац Даниэль 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Дебелюх Габриэл 3 0
Камора Мауру 1 1
Латовлевич Ясмин 2 0
Костаче Ионуц 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Штефан Флорин 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дан Петреску 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 9 2
Белу Клаудиу 9 1
Албу Кристиан 6 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 4 0
Кырнац Николае 4 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Rares Ilie 3 0
Antonio Sefer 1 1
Ионице Александру 2 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Оня Рэзван 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
15%
4
24%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

5
16
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
25%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
11%
4
36%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

39
28
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
5
13%
8
29%
1-15
8
21%
3
11%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
6
15%
7
25%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
7
18%
7
25%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 17
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
7
27%
46-60
4
29%
1
4%
61-75
4
29%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 51 18 15 18 69 - 57 69
2. ЧФР Клуж 0:0 27 20 5 2 39 - 14 65
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Вииторул Констанца 26 12 6 8 38 - 19 42
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 0:0 27 8 13 6 29 - 25 37
9. УТА Арад 27 7 13 7 20 - 18 34
10. Сепси 27 7 12 8 28 - 25 33
11. Киндия Тырговиште 27 6 11 10 18 - 22 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 27 6 6 15 21 - 37 24
14. Динамо Бухарест 27 4 4 19 21 - 58 16
15. Академика Клинчени 26 2 5 19 18 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 27 13 8 6 39 - 23 47
2. ЧФР Клуж 0:0 14 11 3 0 20 - 5 36
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 0:0 13 4 6 3 12 - 9 18
10. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
11. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
15. Академика Клинчени 13 1 3 9 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 13 9 2 2 19 - 9 29
2. Университатя Крайова 26 7 7 12 32 - 36 28
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Рапид Бухарест 0:0 14 4 7 3 17 - 16 19
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 8 16
10. Вииторул Констанца 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 13 1 2 10 9 - 31 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Рапид Бухарест
1.60
4.15
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 Рапид Бухарест онлайн


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Рапид Бухарест

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