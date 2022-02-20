Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Мойсе Ромарио . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Плохо сыграл Камора Мауру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Мораис Жуниор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Плохо сыграл Horatiu Moldovan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Матч возобновлен

43' Г О О О О Л - Граовац Даниэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Григоре Драгош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

41' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

34' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

32' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест идет с мячом вперед на обострение...

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Боатенг Бисмарк . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Ох, нехорошо это выглядит. Оня Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Оня Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Оня Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' [team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Как он промахнулся? Петрила Клаудиу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

17' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Омрани Билель нанес удар издали, а Horatiu Moldovan отбил его обратно в игру!

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

4' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Оня Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Оня Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру