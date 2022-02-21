Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Арджеш

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Меца Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Alexandru Isfan из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сед Ахмед из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Сербан Ионут II пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

39' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Пурече Флориан получил желтую карточку от судьи

36' Тэнасе Кристиан из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Добросавлевичи Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Турда Григоре получил желтую карточку от судьи

28' Меца Давид из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Арджеш выполняет удар от ворот.

24' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Арджеш

19' Арджеш выполняет удар от ворот.

18' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

14' Игрок Сед Ахмед из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Арджеш

12' Плохо сыграл Турда Григоре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Добросавлевичи Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Арджеш начинает с центра поля