  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:0
Перерыв

Стадион:
Арджеш
0'
29' Желтая карточка
Турда Григоре
37' Желтая карточка
Пурече Флориан

Ход матча

29'
 
Турда Григоре
33'
Пурече Флориан
Янку Габриэль
 
37'
Пурече Флориан
 

Владение мячом

12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
6
Де
Нойер
Брадлей
24
Грамени
Константин
11
Чобану
Андрей
18
Артян
Андрей
28
Янку
Габриэль
10
Бетанкор
Хефте
92
Michael
Omoh
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
10
Тэнасе
Кристиан
44
Сед
Ахмед
Вииторул Констанца
Арджеш

История личных встреч

Вииторул Констанца
Арджеш

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 14 (4) 0.52
Петре Адриан 8 (2) 0.3
Чобану Андрей 2 0.07
Молдовяну Роберт 2 0.07
Michael Omoh 2 0.07
Ганя Джордже 2 0.07
Дюссо Дамьен 1 0.04
Пурече Флориан 1 0.04
Раду Бобок 1 0.04
Грамени Константин 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Неделку Драгош 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Enes Sali 1 0.04
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Eduard Radaslavescu 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.11
Alexandru Isfan 3 0.11
Сербан Ионут II 3 (1) 0.11
Виана Диогу 2 0.07
Фатаи Кехинде 2 0.07
Ариас Яфар 2 0.07
Турда Григоре 2 0.07
Сед Ахмед 1 0.04
Joao Miguel 1 0.04
Думитру Кристиан 1 0.04
Думитрашку Денис 1 0.04
Палич Антун 1 0.04
Райнов Мартин 1 0.04
Латовлевич Ясмин 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Пурече Флориан 4 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Дюссо Дамьен 2 1
Младен Себастьян 3 0
Артян Андрей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Питу Алекси 2 0
Бетанкор Хефте 0 1
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Неделку Драгош 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Айоани Михай 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнов Мартин 6 0
Сербан Ионут II 6 0
Турда Григоре 6 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Меца Давид 4 0
Думитру Кристиан 2 1
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Сед Ахмед 2 0
Греаб Александру 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
22%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
1
4%
5
42%
61-75
6
26%
4
33%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
44%
1
9%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
33%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
42%
76-90

Забито

39
23
15 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
6
15%
4
17%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
2
5%
8
35%
61-75
13
33%
5
22%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
1
6%
6
27%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
6
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 51 18 15 18 69 - 57 69
2. ЧФР Клуж 27 21 4 2 41 - 15 67
3. ФКСБ 27 17 8 2 53 - 25 59
4. Волунтари 27 13 7 7 31 - 25 46
5. Ботошани 27 11 12 4 32 - 24 45
6. Вииторул Констанца 0:0 27 12 7 8 38 - 19 43
7. Арджеш 0:0 27 11 6 10 24 - 21 39
8. Рапид Бухарест 27 8 12 7 30 - 27 36
9. УТА Арад 27 7 13 7 20 - 18 34
10. Сепси 27 7 12 8 28 - 25 33
11. Киндия Тырговиште 27 6 11 10 18 - 22 29
12. Миовени 27 6 10 11 18 - 31 28
13. Газ-Метан Медиаш 27 6 6 15 21 - 37 24
14. Динамо Бухарест 27 4 4 19 21 - 58 16
15. Академика Клинчени 26 2 5 19 18 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 27 13 8 6 39 - 23 47
2. ЧФР Клуж 14 12 2 0 22 - 6 38
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Волунтари 14 9 3 2 21 - 10 30
5. Вииторул Констанца 0:0 14 9 2 3 22 - 7 29
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 0:0 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. Миовени 14 4 6 4 10 - 11 18
11. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
12. Динамо Бухарест 14 4 3 7 16 - 25 15
13. Киндия Тырговиште 14 2 7 5 10 - 14 13
14. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
15. Академика Клинчени 13 1 3 9 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. Университатя Крайова 26 7 7 12 32 - 36 28
3. ФКСБ 14 7 5 2 16 - 9 26
4. Ботошани 14 5 7 2 16 - 14 22
5. Арджеш 0:0 14 5 4 5 12 - 10 19
6. Рапид Бухарест 14 4 6 4 18 - 18 18
7. УТА Арад 14 3 8 3 12 - 10 17
8. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 8 16
10. Вииторул Констанца 0:0 13 3 5 5 16 - 12 14
11. Сепси 14 2 7 5 11 - 14 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 4 0 10 10 - 23 12
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 13 1 2 10 9 - 31 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 0:0 Арджеш онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вииторул Констанца
Арджеш

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 