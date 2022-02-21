Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Центральный (Овидиу)
29' Желтая карточкаТурда Григоре
37' Желтая карточкаПурече Флориан
Ход матча
29'
37'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
44
Сед
Ахмед
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Andrei Borza
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Вииторул Констанца
Арджеш
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|14 (4)
|0.52
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.3
|Чобану Андрей
|2
|0.07
|Молдовяну Роберт
|2
|0.07
|Michael Omoh
|2
|0.07
|Ганя Джордже
|2
|0.07
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Пурече Флориан
|1
|0.04
|Раду Бобок
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Неделку Драгош
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.11
|Alexandru Isfan
|3
|0.11
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.11
|Виана Диогу
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|2
|0.07
|Ариас Яфар
|2
|0.07
|Турда Григоре
|2
|0.07
|Сед Ахмед
|1
|0.04
|Joao Miguel
|1
|0.04
|Думитру Кристиан
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|1
|0.04
|Палич Антун
|1
|0.04
|Райнов Мартин
|1
|0.04
|Латовлевич Ясмин
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Пурече Флориан
|4
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|6
|0
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Турда Григоре
|6
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Думитру Кристиан
|2
|1
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Сед Ахмед
|2
|0
|Греаб Александру
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
22%
2
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
1
4%
5
42%
61-75
6
26%
4
33%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
44%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
33%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Забито
39
23
15 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
6
15%
4
17%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
2
5%
8
35%
61-75
13
33%
5
22%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
1
6%
6
27%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
6
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|51
|18
|15
|18
|69 - 57
|69
|2.
|ЧФР Клуж
|27
|21
|4
|2
|41 - 15
|67
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|27
|12
|7
|8
|38 - 19
|43
|7.
|Арджеш
|0:0
|27
|11
|6
|10
|24 - 21
|39
|8.
|Рапид Бухарест
|27
|8
|12
|7
|30 - 27
|36
|9.
|УТА Арад
|27
|7
|13
|7
|20 - 18
|34
|10.
|Сепси
|27
|7
|12
|8
|28 - 25
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|27
|6
|11
|10
|18 - 22
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|27
|6
|6
|15
|21 - 37
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|26
|2
|5
|19
|18 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|14
|9
|2
|3
|22 - 7
|29
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|0:0
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Академика Клинчени
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Университатя Крайова
|26
|7
|7
|12
|32 - 36
|28
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|0:0
|14
|5
|4
|5
|12 - 10
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1