Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
29' Желтая карточкаТурда Григоре
37' Желтая карточкаПурече Флориан
74' Желтая карточкаАртян Андрей
79' Желтая карточкаЛарие Йонуц
81' Желтая карточкаМеца Давид
0:1
89' ГолЛатовлевич Ясмин
Ход матча
29'
37'
74'
79'
81'
89'
0:1
Владение мячом
12
Айоани
Михай
23
Гицэ
Вирджил
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
44
Сед
Ахмед
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Andrei Borza
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Вииторул Констанца
Арджеш
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|14 (4)
|0.52
|Петре Адриан
|8 (2)
|0.3
|Чобану Андрей
|2
|0.07
|Молдовяну Роберт
|2
|0.07
|Michael Omoh
|2
|0.07
|Ганя Джордже
|2
|0.07
|Дюссо Дамьен
|1
|0.04
|Пурече Флориан
|1
|0.04
|Раду Бобок
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Неделку Драгош
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Enes Sali
|1
|0.04
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Eduard Radaslavescu
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.11
|Alexandru Isfan
|3
|0.11
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.11
|Виана Диогу
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|2
|0.07
|Ариас Яфар
|2
|0.07
|Турда Григоре
|2
|0.07
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.04
|Сед Ахмед
|1
|0.04
|Joao Miguel
|1
|0.04
|Думитру Кристиан
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|1
|0.04
|Палич Антун
|1
|0.04
|Райнов Мартин
|1
|0.04
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Пурече Флориан
|4
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|1
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|6
|0
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Турда Григоре
|6
|0
|Меца Давид
|5
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Думитру Кристиан
|2
|1
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Сед Ахмед
|2
|0
|Греаб Александру
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
22%
2
15%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
1
4%
5
38%
61-75
6
26%
5
38%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
44%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
33%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Забито
39
24
15 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
6
15%
4
17%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
9
23%
3
13%
46-60
2
5%
8
33%
61-75
13
33%
6
25%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
1
5%
6
27%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
7
37%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3
Арджеш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0
Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|52
|19
|15
|18
|70 - 57
|72
|2.
|ЧФР Клуж
|27
|21
|4
|2
|41 - 15
|67
|3.
|ФКСБ
|27
|17
|8
|2
|53 - 25
|59
|4.
|Волунтари
|27
|13
|7
|7
|31 - 25
|46
|5.
|Ботошани
|27
|11
|12
|4
|32 - 24
|45
|6.
|Вииторул Констанца
|27
|12
|6
|9
|38 - 20
|42
|7.
|Арджеш
|27
|12
|5
|10
|25 - 21
|41
|8.
|Рапид Бухарест
|27
|8
|12
|7
|30 - 27
|36
|9.
|УТА Арад
|27
|7
|13
|7
|20 - 18
|34
|10.
|Сепси
|27
|7
|12
|8
|28 - 25
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|27
|6
|11
|10
|18 - 22
|29
|12.
|Миовени
|27
|6
|10
|11
|18 - 31
|28
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|27
|6
|6
|15
|21 - 37
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|27
|4
|4
|19
|21 - 58
|16
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|27
|2
|5
|20
|18 - 59
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|2
|0
|22 - 6
|38
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Волунтари
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|14
|9
|1
|4
|22 - 8
|28
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|Миовени
|14
|4
|6
|4
|10 - 11
|18
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|12.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|3
|7
|16 - 25
|15
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|2
|7
|5
|10 - 14
|13
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|27
|8
|7
|12
|33 - 36
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|3.
|ФКСБ
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Ботошани
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|5.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|4
|6
|4
|18 - 18
|18
|7.
|УТА Арад
|14
|3
|8
|3
|12 - 10
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|13
|3
|5
|5
|16 - 12
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|4
|0
|10
|10 - 23
|12
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|0:1
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1