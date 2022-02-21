Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Райнов Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Матч возобновится спорным мячом

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Игрок Сед Ахмед из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Арджеш

92' Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

89' Г О О О О Л - Латовлевич Ясмин левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Тофан Костинел получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Тофан Костинел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Арджеш

82' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Грамени Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Меца Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ларие Йонуц - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Арджеш

77' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Арджеш

72' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Арджеш

69' Удар от ворот произведет Арджеш

68' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Ох, нехорошо это выглядит. Дюссо Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Арджеш

64' Грамени Константин из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

63' Сед Ахмед из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Чобану Андрей пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

61' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Какой шанс! Петре Адриан почти забил, но мяч вынесли с линии!

61' Плохо сыграл Добросавлевичи Алин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Удар от ворот произведет Арджеш

58' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

55' Неделку Драгош пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

54' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля