Эмерсон справа прострелил кв штрафную площадь, где Кулушевски не смог остановить мяч.

Кулушевски справа в чужой штрафной площади толкнул в спину Макнила.

Полчаса прошли примерно в равной борьбе. Статистика по ударам в створ ворот: 1-0.

Родригес справа прошёл вперёд, остановился и сделал пас назад на Корка.

26' Макнил слева из пределов штрафной площади пробил в Бентанкура.

24' Корк решился на заброс вперёд по центру и мяч достался соперникам.

23' "Бёрнли" вновь уверенно контролирует мяч на чужой половине поля, но обострять ситуацию никто не торопится.

22' Сессеньон на левом фланге забрался в офсайд.

21' Ромеро оказался на позиции центрфорварда и с двенадцати метров пробил низом правее ворот.

20' А вот прострел Кейна справа к воротам Макнил заблокировал.

19' Кейн справа навесил к дальней штанге, где Робертс опередил Сессеньона вверху и выбил мяч во фланг.

18' Заброс Тарковски вперёд получился сильным и неточным.

16' "Бёрнли" неспешно комбинирует на чужой половине поля.

15' Браунхилл на линии штрафной площади сделал скидку себе грудью и пробил немного левее центра ворот. Льорис мяч поймал.

14' Удар Макнила слева от угла штрафной площади заблокировал Эмерсон.

13' У Ромеро не прошёл пас вперёд по правому флангу.

12' Серию перехватов в центре поля совершили игроки. Гости решили откатить мяч назад на Льориса.

11' "Бёрнли" продолжает атаковать. Забросы Браунхилла справа и Макнила слева лондонцами вынесены.

10' Отметим, что матч в Бёрнли сегодня проходит под сильным дождём. Привычная английская погода может преподнести сюрпризы игрокам и голкиперам.

9' Бентанкур неудачно поскользнулся у центрального круга и повредил ногу. Медики пытаются привести в порядок Родриго.

8' Браунхилл с двадцати семи метров пробил в Дайера.

7' Макнил заработал угловой удар и от углового флага навесил к воротам, откуда Льорис мяч выбил кулаком.

6' Робертс разыграл угловой удар с Макнилом и прострелил на Леннона, который на линии штрафной площади не попал по мячу.

5' Питерс сделал слишком длинный заброс вперёд. Мяч прилетел в руки к Льорису.

4' Следующий угловой удар гости тоже разыграли. Подачу Сона слева к воротам соперники заблокировали.

3' Гости разыграли первый угловой удар в матче. Кулушевски справа навесил к дальней штанге, где Тарковски снова выбил мяч за пределы поля.

2' "Бёрнли" играет в бордовых футболках с бело-голубыми рукавами и голубых трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.