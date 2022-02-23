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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 30'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 151
Бёрнли 4% (6)
X 14.6% (22)
Тоттенхэм 81.5% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Тоттенхэм
4.88
3.88
2.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вегхорст
Ваут
19
Родригес
Джей
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Бёрнли
4-4-2
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Тоттенхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.26
Вуд Крис 3 0.13
Леннон Аарон 2 0.09
Ми Бен 2 0.09
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.38
Кейн Гарри 7 (1) 0.29
Лукас Моура 2 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.08
Бергвейн Стевен 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Регилон Серхио 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 6 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Дэвис Бен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
6
40%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Забито

20
29
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
3
15%
4
14%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
1
5%
7
24%
76-90

Пропущено

29
33
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
4
14%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
9
31%
5
15%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
6
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0
Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 26 17 7 2 64 - 20 58
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 24 12 4 8 31 - 31 40
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 26 5 12 9 33 - 37 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс 0:0 Заявка 25 5 9 11 29 - 50 24
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд 1:1 Заявка 25 5 4 16 25 - 44 19
19. Бёрнли 0:0 Заявка 23 2 12 9 20 - 29 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 9 4 0 30 - 7 31
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 11 1 7 3 9 - 10 10
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 1:1 Заявка 13 2 2 9 12 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 16 18
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Лидс 0:0 Заявка 13 2 5 6 14 - 29 11
13. Уотфорд 1:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 1 7 5 12 - 21 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли 0:0 Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 32'
    Родригес справа прошёл вперёд, остановился и сделал пас назад на Корка.
  • 31'
    Полчаса прошли примерно в равной борьбе. Статистика по ударам в створ ворот: 1-0.
  • Фол, нарушение
    30'
    Кулушевски справа в чужой штрафной площади толкнул в спину Макнила.
  • 28'
    Эмерсон справа прострелил кв штрафную площадь, где Кулушевски не смог остановить мяч.
  • Офсайд
    27'
    Вегхорст слева забрался в офсайд.
  • 26'
    Макнил слева из пределов штрафной площади пробил в Бентанкура.
  • 24'
    Корк решился на заброс вперёд по центру и мяч достался соперникам.
  • 23'
    "Бёрнли" вновь уверенно контролирует мяч на чужой половине поля, но обострять ситуацию никто не торопится.
  • Офсайд
    22'
    Сессеньон на левом фланге забрался в офсайд.
  • 21'
    Ромеро оказался на позиции центрфорварда и с двенадцати метров пробил низом правее ворот.
  • 20'
    А вот прострел Кейна справа к воротам Макнил заблокировал.
  • 19'
    Кейн справа навесил к дальней штанге, где Робертс опередил Сессеньона вверху и выбил мяч во фланг.
  • 18'
    Заброс Тарковски вперёд получился сильным и неточным.
  • 16'
    "Бёрнли" неспешно комбинирует на чужой половине поля.
  • 15'
    Браунхилл на линии штрафной площади сделал скидку себе грудью и пробил немного левее центра ворот. Льорис мяч поймал.
  • 14'
    Удар Макнила слева от угла штрафной площади заблокировал Эмерсон.
  • 13'
    У Ромеро не прошёл пас вперёд по правому флангу.
  • 12'
    Серию перехватов в центре поля совершили игроки. Гости решили откатить мяч назад на Льориса.
  • 11'
    "Бёрнли" продолжает атаковать. Забросы Браунхилла справа и Макнила слева лондонцами вынесены.
  • Дождь
    10'
    Отметим, что матч в Бёрнли сегодня проходит под сильным дождём. Привычная английская погода может преподнести сюрпризы игрокам и голкиперам.
  • Травма, повреждение
    9'
    Бентанкур неудачно поскользнулся у центрального круга и повредил ногу. Медики пытаются привести в порядок Родриго.
  • 8'
    Браунхилл с двадцати семи метров пробил в Дайера.
  • Угловой
    7'
    Макнил заработал угловой удар и от углового флага навесил к воротам, откуда Льорис мяч выбил кулаком.
  • Угловой
    6'
    Робертс разыграл угловой удар с Макнилом и прострелил на Леннона, который на линии штрафной площади не попал по мячу.
  • 5'
    Питерс сделал слишком длинный заброс вперёд. Мяч прилетел в руки к Льорису.
  • Угловой
    4'
    Следующий угловой удар гости тоже разыграли. Подачу Сона слева к воротам соперники заблокировали.
  • Угловой
    3'
    Гости разыграли первый угловой удар в матче. Кулушевски справа навесил к дальней штанге, где Тарковски снова выбил мяч за пределы поля.
  • 2'
    "Бёрнли" играет в бордовых футболках с бело-голубыми рукавами и голубых трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и тёмно-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Терф Мур"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Бёрнли
3.9% (6)
Ничья
14.9% (23)
Тоттенхэм
81.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
39% (60)
0:1 Тоттенхэм
20.1% (31)
1:1 Ничья
9.7% (15)
0:2 Тоттенхэм
8.4% (13)
1:3 Тоттенхэм
6.5% (10)
1:0 Бёрнли
1.3% (2)
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