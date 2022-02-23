Англия: Премьер-лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
11
Макнил
Дуайт
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Тоттенхэм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.26
|Вуд Крис
|3
|0.13
|Леннон Аарон
|2
|0.09
|Ми Бен
|2
|0.09
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|9
|0.38
|Кейн Гарри
|7 (1)
|0.29
|Лукас Моура
|2
|0.08
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.08
|Бергвейн Стевен
|2
|0.08
|Санчес Давинсон
|2
|0.08
|Регилон Серхио
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Алли Деле
|1 (1)
|0.04
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|7
|0
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
5
33%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
6
40%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Забито
20
29
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
3
15%
4
14%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
1
5%
7
24%
76-90
Пропущено
29
33
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
4
14%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
9
31%
5
15%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
6
21%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0
Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|26
|17
|7
|2
|64 - 20
|58
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|23 - 18
|40
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|31 - 31
|40
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|26
|5
|12
|9
|33 - 37
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|25
|5
|9
|11
|29 - 50
|24
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 44
|19
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|23
|2
|12
|9
|20 - 29
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|30 - 7
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|9 - 10
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 29
|11
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 21
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Бёрнли
3.9% (6)
Ничья
14.9% (23)
Тоттенхэм
81.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
39% (60)
0:1 Тоттенхэм
20.1% (31)
1:1 Ничья
9.7% (15)
0:2 Тоттенхэм
8.4% (13)
1:3 Тоттенхэм
6.5% (10)
1:0 Бёрнли
1.3% (2)
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