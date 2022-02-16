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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 48
Бёрнли 4.2% (2)
X 16.7% (8)
Тоттенхэм 79.2% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Тоттенхэм
4.88
3.78
1.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бёрнли
Тоттенхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.27
Вуд Крис 3 0.14
Леннон Аарон 2 0.09
Ми Бен 2 0.09
Родригес Джей 1 0.05
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Вегхорст Ваут 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Браунхилл Джош 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.39
Кейн Гарри 7 (1) 0.3
Лукас Моура 2 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.09
Бергвейн Стевен 2 0.09
Санчес Давинсон 2 0.09
Регилон Серхио 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 6 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Дэвис Бен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
6
40%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Забито

20
29
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
3
15%
4
14%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
1
5%
7
24%
76-90

Пропущено

29
33
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
4
14%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
9
31%
5
15%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
6
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0
Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм Заявка 23 12 3 8 31 - 31 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 24 5 8 11 29 - 50 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
14. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
15. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2022, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.

    Главный судья: Питер Банкс
    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Бёрнли 4.2% (2)
    X 16.7% (8)
    Тоттенхэм 79.2% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.88
    3.78
    1.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    4.2% (2)
    Ничья
    16.7% (8)
    Тоттенхэм
    79.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    47.9% (23)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    12.5% (6)
    0:2 Тоттенхэм
    10.4% (5)
    1:3 Тоттенхэм
    6.3% (3)
    1:0 Бёрнли
    4.2% (2)
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    Тоттенхэм

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