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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
15' Гол
Матета Жан-Филипп
1:1
18' Гол
Сиссоко Мусса
30'

Ход матча

15'
0:1
Матета Жан-Филипп
18'
Сиссоко Мусса
(Фемения Кико)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 138
Уотфорд 27.5% (38)
X 50% (69)
Кристал Пэлас 22.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Кристал Пэлас
3.40
3.40
2.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
8
Клеверли
Том
23
Сарр
Исмаила
7
Кинг
Джошуа
25
Деннис
Эммануэль
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
8
Куйяте
Шейку
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
Уотфорд
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Уотфорд
Кристал Пэлас

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:3
Ч
4:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
2:0
К
4:3
Ч
0:0
Ч
0:2
К
2:0
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.36
Кинг Джошуа 5 (1) 0.2
Сарр Исмаила 5 0.2
Педро Жоао 2 0.08
Эрнандес Хуан 2 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.04
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.27
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.23
Заха Уилфрид 6 (2) 0.23
Бентеке Кристиан 4 0.15
Олисе Майкл 2 0.08
Шлупп Джеффри 2 0.08
Матета Жан-Филипп 2 0.08
Гехи Марк 2 0.08
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 3 0
Клеверли Том 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Самир Каэтано 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
5
26%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
7
54%
8
38%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
31%
6
38%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

26
33
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
12%
4
12%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
6
23%
8
24%
61-75
10
38%
10
30%
76-90

Пропущено

41
35
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
4
10%
4
11%
1-15
7
17%
5
14%
16-30
8
20%
11
31%
31-45
7
17%
2
6%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0
Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 26 17 7 2 64 - 20 58
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 24 12 4 8 31 - 31 40
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 26 5 12 9 33 - 37 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс 0:0 Заявка 25 5 9 11 29 - 50 24
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд 1:1 Заявка 25 5 4 16 25 - 44 19
19. Бёрнли 0:0 Заявка 23 2 12 9 20 - 29 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 9 4 0 30 - 7 31
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 11 1 7 3 9 - 10 10
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 1:1 Заявка 13 2 2 9 12 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 16 18
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Лидс 0:0 Заявка 13 2 5 6 14 - 29 11
13. Уотфорд 1:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 1 7 5 12 - 21 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли 0:0 Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Уотфорд 27.5% (38)
X 50% (69)
Кристал Пэлас 22.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Кристал Пэлас
3.40
3.40
2.75
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас

Исход игры
Уотфорд
27.5% (38)
Ничья
50% (69)
Кристал Пэлас
22.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (33)
Меньше
75.19% (100)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (60)
1:0 Уотфорд
13.8% (19)
0:1 Кристал Пэлас
10.1% (14)
1:2 Кристал Пэлас
10.1% (14)
2:1 Уотфорд
8.7% (12)
2:0 Уотфорд
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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