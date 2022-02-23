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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
1:4
Конец матча

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
15' Гол
Матета Жан-Филипп
1:1
18' Гол
Сиссоко Мусса
40' Желтая карточка
Самир Каэтано
1:2
42' Гол
Галлахер Конор
44' Желтая карточка
Куйяте Шейку
62' Желтая карточка
Фемения Кико
1:3
85' Гол
Заха Уилфрид
1:4
90' Гол
Заха Уилфрид
90'+4

Ход матча

15'
0:1
Матета Жан-Филипп
18'
Сиссоко Мусса
(Фемения Кико)
1:1
40'
Самир Каэтано
 
42'
1:2
Галлахер Конор
(Митчелл Тайрик)
44'
 
Куйяте Шейку
51'
Эрнандес Хуан
Кинг Джошуа
 
62'
Фемения Кико
 
73'
 
Айю Джордан
Олисе Майкл
73'
Каембе Эдо
Клеверли Том
 
80'
 
Макартур Джеймс
Хьюз Уилл
85'
1:3
Заха Уилфрид
(Айю Джордан)
90'
1:4
Заха Уилфрид
(Макартур Джеймс)
90'
 
Эдуар Одсонн
Матета Жан-Филипп

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Уотфорд 27.5% (38)
X 50% (69)
Кристал Пэлас 22.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
8
Клеверли
Том
23
Сарр
Исмаила
7
Кинг
Джошуа
25
Деннис
Эммануэль
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
8
Куйяте
Шейку
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
Уотфорд
4-3-3
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Уотфорд
Кристал Пэлас

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:3
Ч
4:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
2:0
К
4:3
Ч
0:0
Ч
0:2
К
2:0
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.36
Кинг Джошуа 5 (1) 0.2
Сарр Исмаила 5 0.2
Педро Жоао 2 0.08
Эрнандес Хуан 2 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.04
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 8 0.31
Заха Уилфрид 8 (2) 0.31
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.23
Бентеке Кристиан 4 0.15
Олисе Майкл 2 0.08
Шлупп Джеффри 2 0.08
Матета Жан-Филипп 2 0.08
Гехи Марк 2 0.08
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 3 0
Самир Каэтано 2 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Куйяте Шейку 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
8
28%
5
25%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
7
54%
8
38%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
31%
6
38%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

27
37
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
6
22%
8
22%
61-75
10
37%
12
32%
76-90

Пропущено

45
36
21 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
5
11%
4
11%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
9
20%
11
31%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
10
22%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0
Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм Заявка 24 12 3 9 31 - 32 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 25 5 8 12 29 - 56 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 2 5 13 - 17 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Уотфорд 27.5% (38)
X 50% (69)
Кристал Пэлас 22.5% (31)
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Прогнозы на матч Уотфорд 1:4 Кристал Пэлас

Исход игры
Уотфорд
27.5% (38)
Ничья
50% (69)
Кристал Пэлас
22.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (33)
Меньше
75.19% (100)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (60)
1:0 Уотфорд
13.8% (19)
1:2 Кристал Пэлас
10.1% (14)
0:1 Кристал Пэлас
10.1% (14)
2:1 Уотфорд
8.7% (12)
2:0 Уотфорд
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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