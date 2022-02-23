Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад
0:1
15' ГолМатета Жан-Филипп
1:1
18' ГолСиссоко Мусса
40' Желтая карточкаСамир Каэтано
1:2
42' ГолГаллахер Конор
44' Желтая карточкаКуйяте Шейку
62' Желтая карточкаФемения Кико
1:3
85' ГолЗаха Уилфрид
1:4
90' ГолЗаха Уилфрид
Ход матча
15'
18'
1:1
40'
42'
1:2
44'
62'
85'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
23
Сарр
Исмаила
12
Хьюз
Уилл
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
28 Калу СамуэльНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
19 Мэттьюз РемиВратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Уотфорд
Кристал Пэлас
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.36
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.2
|Сарр Исмаила
|5
|0.2
|Педро Жоао
|2
|0.08
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|Сиссоко Мусса
|1
|0.04
|Куцка Юрай
|1
|0.04
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|8
|0.31
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.31
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.23
|Бентеке Кристиан
|4
|0.15
|Олисе Майкл
|2
|0.08
|Шлупп Джеффри
|2
|0.08
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.08
|Гехи Марк
|2
|0.08
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|3
|0
|Самир Каэтано
|2
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Галлахер Конор
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Куйяте Шейку
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
8
28%
5
25%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
7
54%
8
38%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
31%
6
38%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
27
37
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
6
22%
8
22%
61-75
10
37%
12
32%
76-90
Пропущено
45
36
21 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
5
11%
4
11%
1-15
7
16%
6
17%
16-30
9
20%
11
31%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
10
22%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0
Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|23 - 18
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|36 - 37
|29
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|29 - 56
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 29
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|25 - 47
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 1:4 Кристал Пэлас
Исход игры
Уотфорд
27.5% (38)
Ничья
50% (69)
Кристал Пэлас
22.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (33)
Меньше
75.19% (100)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (60)
1:0 Уотфорд
13.8% (19)
1:2 Кристал Пэлас
10.1% (14)
0:1 Кристал Пэлас
10.1% (14)
2:1 Уотфорд
8.7% (12)
2:0 Уотфорд
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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