Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Тайрик Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Фемения Кико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Куйяте Шейку совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Тайрик Митчелл сделал результативную передачу.

42' Г О О О О Л - Конор Галлахер забивает с правой ноги!

42' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

42' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

41' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

41' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

40' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.

40' Самир Каэтано тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

39' Удар от ворот произведет Уотфорд

39' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

38' Луза Имран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Вратарь парирует удар, который нанес Олисе Майкл , и мяч снова в игре

38' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.

38' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Уотфорд

34' Тайрик Митчелл не смог попасть в створ ударом издали

34' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...

34' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Гехи Марк из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Кинг Джошуа из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Конор Галлахер наказан за толчок Клеверли Том

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Г О О О О О О Л - Сиссоко Мусса из команды Уотфорд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

17' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Отличные скиллы показывает Деннис Эммануэль , обводя своих соперников

15' Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Кристал Пэлас забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

15' Плохо сыграл Самир Каэтано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

13' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

11' Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Клайн Натаниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Сарр Исмаила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Конор Галлахер мяч отрикошетил от ворот

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Уотфорд

5' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру