Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
15' ПенальтиСалах Мохамед
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
54 Кенне НоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Лидс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (2)
|0.65
|Жота Диогу
|12
|0.46
|Мане Садио
|9
|0.35
|Фирмино Роберто
|4
|0.15
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.15
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Хендерсон Джордан
|2
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.08
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.08
|Кейта Наби
|2
|0.08
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|Ориги Дивок
|2
|0.08
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Алькантара Тьяго
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Диас Луис
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Матип Жоэль
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.36
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.16
|Харрисон Джек
|4
|0.16
|Морено Родриго
|3 (1)
|0.12
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.08
|Льоренте Диего
|2
|0.08
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Клих Матеуш
|1
|0.04
|Даллас Стюарт
|1
|0.04
|Робертс Тайлер
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|1
|0.04
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фирмино Роберто
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Родриго
|6
|0
|Льоренте Диего
|6
|0
|Фирпо Жуниор
|6
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|1
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Рафинья Диас
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Даллас Стюарт
|4
|0
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|3
|0
|Форшоу Адам
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Гелхардт Джо
|2
|0
|Эйлинг Люк
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
7%
3
21%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
3
21%
31-45
3
10%
4
29%
46-60
6
20%
1
7%
61-75
8
27%
2
14%
76-90
Пропущено
7
29
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
14%
3
10%
1-15
1
14%
3
10%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
9
31%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
1
14%
3
10%
76-90
Забито
35
16
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
7
20%
0
0%
1-15
4
11%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
6
17%
5
31%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Забито
65
30
32 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
9
14%
3
10%
1-15
8
12%
5
17%
16-30
15
23%
5
17%
31-45
8
12%
6
20%
46-60
11
17%
4
13%
61-75
14
22%
7
23%
76-90
Пропущено
19
49
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 21
2
11%
4
8%
1-15
2
11%
8
16%
16-30
4
21%
9
18%
31-45
3
16%
13
27%
46-60
6
32%
8
16%
61-75
2
11%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0
Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|26
|17
|7
|2
|64 - 20
|58
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|23 - 18
|40
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|31 - 31
|40
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|26
|5
|12
|9
|33 - 37
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|25
|5
|9
|11
|29 - 50
|24
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 44
|19
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|23
|2
|12
|9
|20 - 29
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|30 - 7
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|9 - 10
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 29
|11
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 21
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Лидс
Исход игры
Ливерпуль
93.8% (150)
Ничья
4.4% (7)
Лидс
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
37.31% (50)
Нет
62.69% (84)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.8% (54)
3:1 Ливерпуль
15% (24)
3:0 Ливерпуль
15% (24)
2:1 Ливерпуль
8.8% (14)
4:1 Ливерпуль
3.1% (5)
1:0 Ливерпуль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:2 Ливерпуль
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!