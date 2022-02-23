Салах совершил рывок вперёд по правому флангу, но у своей штрафной площади Мохамеда накрыл Фирпо, который грамотно перехватил мяч.

Угловой у ворот "Лидса". Александер-Арнольд выполнил подачу к левому углу штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде так и не смог завершить момент ударом по воротам.

Клих совершил неудачный рывок вперёд по центру, Матеуш слишком далеко отпустил от себя мяч, Фабиньо в итоге спокойно его перехватил.

Пенальти назначается в ворота "Лидса"! Фабиньо разогнал атаку по центру, затем последовала передача на левую половину поля, Диас сразу же отправил мяч к левому углу штрафной площади на Робертсона, Эндрю выполнил прострел в центр штрафной, Даллас при попытке прервать прострел неудачно выставил руку, Майкл Оливер не стал долго думать и указал на "точку".

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Салах!!! Мохамед Салах с "точки" спокойно пробил под правую штангу, Мелье гадал и прыгнул в левый угол ворот.

13' Диас теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лидса", правила были нарушены против активного Форшоу.

12' Диас с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Мане и Салах не смогли разобраться между собой, кто должен был играть по мячу.

11' Форшоу в центре поля сбил Джонса. "Ливерпуль" на старте матча также не стал спешить при розыгрыше мяча.

10' Робертсон попытался пройти вперёд по левому флангу, Эйлинг грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

9' Фабиньо в центре поля нарушил правила против Родри. Игроки "Лидса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Ван Дейк выполнил передачу назад на Алиссона, Джеймс сразу же отправился прессинговать голкипера "Ливерпуля", в итоге Дэниэл едва не перехватил мяч, но Алиссона успел подстраховать Матип.

7' Стрёйк из глубины поля сейчас выполнил безадресный заброс на правый фланг, там никого из игроков "Лидса" не было.

6' Мане разогнал атаку по центру, затем Садио выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Диаса, Луис подработал мяч и после смещения в центр он пробил от линии штрафной площади, мяч попал в Мане, который уже вбежал в центр штрафной площади, но при этом Садио был в офсайде.

5' Луис Диас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, получилась разминка для Мелье.

4' Стрёйк из центра поля выполнил заброс на ход Харрисону по левому флангу, Джек на этот раз забрался в небольшой офсайд.

3' Харрисон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Рафинью, ван Дейк оказался первым на мяче.

2' В Ливерпуле сегодня идёт дождь, не очень сильный, но и неприятный так как дует ещё и достаточно сильный ветер.