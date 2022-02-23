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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Лидс
0'
1:0
15' Пенальти
Салах Мохамед
18'

Ход матча

15'
Салах Мохамед
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 160
Ливерпуль 93.8% (150)
X 4.4% (7)
Лидс 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лидс
1.18
9.00
17.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
1
Мелье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
4
Форшоу
Адам
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
Ливерпуль
4-3-3
Лидс
4-1-4-1

История личных встреч

Ливерпуль
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
КЛ
2:0
КC
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (2) 0.65
Жота Диогу 12 0.46
Мане Садио 9 0.35
Фирмино Роберто 4 0.15
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.15
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Диас Луис 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Матип Жоэль 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.36
Джеймс Дэниэл 4 0.16
Харрисон Джек 4 0.16
Морено Родриго 3 (1) 0.12
Бэмфорд Патрик 2 0.08
Льоренте Диего 2 0.08
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Фирпо Жуниор 6 0
Стрёйк Паскаль 4 1
Робертс Тайлер 5 0
Рафинья Диас 5 0
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 3 0
Форшоу Адам 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Эйлинг Люк 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
7%
3
21%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
3
21%
31-45
3
10%
4
29%
46-60
6
20%
1
7%
61-75
8
27%
2
14%
76-90

Пропущено

7
29
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
14%
3
10%
1-15
1
14%
3
10%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
9
31%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
1
14%
3
10%
76-90

Забито

35
16
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
7
20%
0
0%
1-15
4
11%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
6
17%
5
31%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Забито

65
30
32 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
9
14%
3
10%
1-15
8
12%
5
17%
16-30
15
23%
5
17%
31-45
8
12%
6
20%
46-60
11
17%
4
13%
61-75
14
22%
7
23%
76-90

Пропущено

19
49
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 21
2
11%
4
8%
1-15
2
11%
8
16%
16-30
4
21%
9
18%
31-45
3
16%
13
27%
46-60
6
32%
8
16%
61-75
2
11%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0
Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 26 17 7 2 64 - 20 58
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 24 12 4 8 31 - 31 40
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
13. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 26 5 12 9 33 - 37 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс 0:0 Заявка 25 5 9 11 29 - 50 24
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд 1:1 Заявка 25 5 4 16 25 - 44 19
19. Бёрнли 0:0 Заявка 23 2 12 9 20 - 29 18
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 9 4 0 30 - 7 31
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 11 1 7 3 9 - 10 10
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд 1:1 Заявка 13 2 2 9 12 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 5 3 4 13 - 16 18
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Лидс 0:0 Заявка 13 2 5 6 14 - 29 11
13. Уотфорд 1:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 1 7 5 12 - 21 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли 0:0 Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Пенальти
    18'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Салах!!! Мохамед Салах с "точки" спокойно пробил под правую штангу, Мелье гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
  • Пенальти!
    17'
    Пенальти назначается в ворота "Лидса"! Фабиньо разогнал атаку по центру, затем последовала передача на левую половину поля, Диас сразу же отправил мяч к левому углу штрафной площади на Робертсона, Эндрю выполнил прострел в центр штрафной, Даллас при попытке прервать прострел неудачно выставил руку, Майкл Оливер не стал долго думать и указал на "точку". 
  • 16'
    Клих совершил неудачный рывок вперёд по центру, Матеуш слишком далеко отпустил от себя мяч, Фабиньо в итоге спокойно его перехватил. 
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот "Лидса". Александер-Арнольд выполнил подачу к левому углу штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 14'
    Салах совершил рывок вперёд по правому флангу, но у своей штрафной площади Мохамеда накрыл Фирпо, который грамотно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Диас теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лидса", правила были нарушены против активного Форшоу. 
  • 12'
    Диас с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Мане и Салах не смогли разобраться между собой, кто должен был играть по мячу. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Форшоу в центре поля сбил Джонса. "Ливерпуль" на старте матча также не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 10'
    Робертсон попытался пройти вперёд по левому флангу, Эйлинг грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 9'
    Фабиньо в центре поля нарушил правила против Родри. Игроки "Лидса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    8'
    Ван Дейк выполнил передачу назад на Алиссона, Джеймс сразу же отправился прессинговать голкипера "Ливерпуля", в итоге Дэниэл едва не перехватил мяч, но Алиссона успел подстраховать Матип. 
  • 7'
    Стрёйк из глубины поля сейчас выполнил безадресный заброс на правый фланг, там никого из игроков "Лидса" не было. 
  • Офсайд
    6'
    Мане разогнал атаку по центру, затем Садио выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Диаса, Луис подработал мяч и после смещения в центр он пробил от линии штрафной площади, мяч попал в Мане, который уже вбежал в центр штрафной площади, но при этом Садио был в офсайде. 
  • 5'
    Луис Диас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, получилась разминка для Мелье. 
  • Офсайд
    4'
    Стрёйк из центра поля выполнил заброс на ход Харрисону по левому флангу, Джек на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
  • 3'
    Харрисон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Рафинью, ван Дейк оказался первым на мяче. 
  • Дождь
    2'
    В Ливерпуле сегодня идёт дождь, не очень сильный, но и неприятный так как дует ещё и достаточно сильный ветер. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Ливерпулем", который ещё не утратил шансы на чемпионство, а также "Лидсом", который ещё не гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ. Будем надеяться, что обе команды сегодня покажут нам яркий футбол, хоть им и приходится играть в плотном графике. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 1:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Лидс

Исход игры
Ливерпуль
93.8% (150)
Ничья
4.4% (7)
Лидс
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
37.31% (50)
Нет
62.69% (84)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.8% (54)
3:1 Ливерпуль
15% (24)
3:0 Ливерпуль
15% (24)
2:1 Ливерпуль
8.8% (14)
4:1 Ливерпуль
3.1% (5)
1:0 Ливерпуль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:2 Ливерпуль
1.3% (2)
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Лидс

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