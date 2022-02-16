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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Лидс
Прогнозы 49
Ливерпуль 95.9% (47)
X 4.1% (2)
Лидс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лидс
1.18
8.59
17.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
КЛ
2:0
КC
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (2) 0.68
Жота Диогу 12 0.48
Мане Садио 9 0.36
Фирмино Роберто 4 0.16
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.16
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Диас Луис 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Матип Жоэль 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.38
Джеймс Дэниэл 4 0.17
Харрисон Джек 4 0.17
Морено Родриго 3 (1) 0.13
Бэмфорд Патрик 2 0.08
Льоренте Диего 2 0.08
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Родриго 6 0
Льоренте Диего 6 0
Фирпо Жуниор 6 0
Стрёйк Паскаль 4 1
Робертс Тайлер 5 0
Рафинья Диас 5 0
Купер Лиам 4 0
Даллас Стюарт 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 3 0
Форшоу Адам 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Эйлинг Люк 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
7%
3
21%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
3
21%
31-45
3
10%
4
29%
46-60
6
20%
1
7%
61-75
8
27%
2
14%
76-90

Пропущено

7
29
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
14%
3
10%
1-15
1
14%
3
10%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
9
31%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
1
14%
3
10%
76-90

Забито

35
16
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
7
20%
0
0%
1-15
4
11%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
6
17%
5
31%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Забито

65
30
32 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
9
14%
3
10%
1-15
8
12%
5
17%
16-30
15
23%
5
17%
31-45
8
12%
6
20%
46-60
11
17%
4
13%
61-75
14
22%
7
23%
76-90

Пропущено

19
49
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 21
2
11%
4
8%
1-15
2
11%
8
16%
16-30
4
21%
9
18%
31-45
3
16%
13
27%
46-60
6
32%
8
16%
61-75
2
11%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0
Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм Заявка 23 12 3 8 31 - 31 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 24 5 8 11 29 - 50 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
14. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
15. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2022, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ливерпуль 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Лидс
    1.18
    8.59
    17.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливерпуль - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Лидс

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (27)
    Меньше
    43.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (21)
    Нет
    56.25% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    38.8% (19)
    2:1 Ливерпуль
    20.4% (10)
    3:0 Ливерпуль
    16.3% (8)
    3:1 Ливерпуль
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Ливерпуль
    Лидс

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