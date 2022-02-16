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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 52
Арсенал 94.2% (49)
X 5.8% (3)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вулверхэмптон
1.73
3.94
6.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Вулверхэмптон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 9 0.39
Сака Букайо 7 0.3
Эдегор Мартин 4 0.17
Мартинелли Габриэл 4 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.17
Ляказетт Александр 3 (1) 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.13
Тирни Киран 1 0.04
Парти Томас 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.21
Хи-Чан Хван 4 0.17
Невеш Рубен 3 0.13
Моутинью Жоау 2 0.08
Коди Конор 2 0.08
Саисс Ромен 2 0.08
Дендонкер Леандер 1 0.04
Поденсе Даниэл 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Сака Букайо 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 5 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Коди Конор 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
6
50%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
5
56%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

16
10
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Забито

36
22
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
5
14%
3
14%
1-15
9
25%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
6
17%
7
32%
76-90

Пропущено

26
19
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
8
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 25 17 6 2 64 - 20 57
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 23 13 3 7 36 - 26 42
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 24 12 4 8 23 - 18 40
8. Тоттенхэм Заявка 23 12 3 8 31 - 31 39
9. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
10. Саутгемптон Заявка 25 7 11 7 32 - 37 32
11. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
12. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
13. Кристал Пэлас Заявка 25 5 11 9 32 - 36 26
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 24 5 8 11 29 - 50 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Уотфорд Заявка 24 5 3 16 24 - 43 18
19. Бёрнли Заявка 22 2 11 9 20 - 29 17
20. Норвич Заявка 25 4 5 16 15 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
2. Ливерпуль Заявка 12 9 3 0 30 - 7 30
3. Арсенал Заявка 12 8 2 2 20 - 9 26
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
8. Саутгемптон Заявка 12 4 7 1 16 - 10 19
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 2 4 13 - 16 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
13. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
14. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
15. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
16. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
17. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 28 8
18. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 4 минуты.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Арсенал 94.2% (49)
    X 5.8% (3)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.73
    3.94
    6.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Арсенал
    94.2% (49)
    Ничья
    5.8% (3)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (30)
    Нет
    42.31% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    48.1% (25)
    2:0 Арсенал
    25% (13)
    1:0 Арсенал
    17.3% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Арсенал
    Вулверхэмптон

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