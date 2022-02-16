Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Эмирейтс
История личных встреч
Арсенал
Вулверхэмптон
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.39
|Сака Букайо
|7
|0.3
|Эдегор Мартин
|4
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.17
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.17
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.13
|Тирни Киран
|1
|0.04
|Парти Томас
|1
|0.04
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.21
|Хи-Чан Хван
|4
|0.17
|Невеш Рубен
|3
|0.13
|Моутинью Жоау
|2
|0.08
|Коди Конор
|2
|0.08
|Саисс Ромен
|2
|0.08
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Поденсе Даниэл
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Килман Макс
|1
|0.04
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|5
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|4
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|9
|0
|Хименес Рауль
|5
|1
|Саисс Ромен
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
6
50%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
5
56%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
16
10
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
3
19%
1
10%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
4
24%
3
30%
76-90
Забито
36
22
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
5
14%
3
14%
1-15
9
25%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
6
17%
7
32%
76-90
Пропущено
26
19
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
8
31%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|64 - 20
|57
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 26
|42
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|23 - 18
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|31 - 31
|39
|9.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|32 - 37
|32
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|32 - 36
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|29 - 50
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|24 - 43
|18
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|20 - 29
|17
|20.
|Норвич
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|15 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|30 - 7
|30
|3.
|Арсенал
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|14.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 28
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
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Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
94.2% (49)
Ничья
5.8% (3)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
57.69% (30)
Нет
42.31% (22)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
48.1% (25)
2:0 Арсенал
25% (13)
1:0 Арсенал
17.3% (9)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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