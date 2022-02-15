Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
10' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
1:0
11' Гол
Макларен Джейми
17' Желтая карточка
Хуанде Хуан
1:1
21' Гол
Хави Лопеc
26'

Ход матча

10'
 
Бернардо Эспиноса
11'
Макларен Джейми
1:0
17'
 
Хуанде Хуан
21'
1:1
Хави Лопеc
(Бернардо Эспиноса)
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Аделаида Юнайтед
1.61
4.75
5.75
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
6
Дженкинсон
Карл
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
6
Д`Арриго
Луис
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
8
Маук
Стефан
11
Гудвин
Крейг
15
Ибусуки
Хироси
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

37 матчей

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

2:2
2:2
4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 8 0.73
Нэббаут Эндрю 4 0.36
Леки Мэттью 3 0.27
Беренгер Флорен 1 0.09
Меткалф Коннор 1 0.09
Тилио Марко 1 0.09
Дженкинсон Карл 1 0.09
Гуд Кёртис 1 0.09
Аткинсон Натаниэль 1 0.09
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 5 (3) 0.45
Маук Стефан 3 (1) 0.27
Блэквуд Джордж 2 0.18
Хави Лопеc 1 0.09
Халлоран Бен 1 0.09
Ибусуки Хироси 1 0.09
Бернардо Эспиноса 1 0.09
Йенги Кусини 1 0.09
Китто Райан 0 0
Кавалло Джошуа 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Нэббаут Эндрю 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Рейш Нуну 1 1
Макларен Джейми 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Гловер Том 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 5 1
Хави Лопеc 3 1
Маук Стефан 3 0
Хуанде Хуан 2 0
Халлоран Бен 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Joe Caletti 2 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Китто Райан 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Туре Мохамед 1 0
Michael Jakobsen II 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
5
56%
1
11%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:1 11 5 5 1 23 - 16 20
2. Мельбурн Виктори 10 4 3 3 15 - 13 15
3. Веллингтон Феникс 9 4 2 3 10 - 15 14
4. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
5. Аделаида Юнайтед 1:1 11 2 7 2 17 - 13 13
6. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
7. Ньюкасл Джетс 8 3 2 3 16 - 14 11
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Мельбурн Сити 1:1 6 2 3 1 9 - 8 9
3. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Аделаида Юнайтед 1:1 5 1 2 2 10 - 8 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:1 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Аделаида Юнайтед 1:1 6 1 5 0 7 - 5 8
5. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Хави Лопес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Bernardo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Аделаида Юнайтед
1.61
4.75
5.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 