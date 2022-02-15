Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 26'
Стадион: ААМИ Парк
10' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
1:0
11' ГолМакларен Джейми
17' Желтая карточкаХуанде Хуан
1:1
21' ГолХави Лопеc
Ход матча
11'
1:0
17'
21'
1:1
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
25 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Клаф ЗакНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
37 матчей
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|8
|0.73
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.36
|Леки Мэттью
|3
|0.27
|Беренгер Флорен
|1
|0.09
|Меткалф Коннор
|1
|0.09
|Тилио Марко
|1
|0.09
|Дженкинсон Карл
|1
|0.09
|Гуд Кёртис
|1
|0.09
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.09
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|5 (3)
|0.45
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.27
|Блэквуд Джордж
|2
|0.18
|Хави Лопеc
|1
|0.09
|Халлоран Бен
|1
|0.09
|Ибусуки Хироси
|1
|0.09
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.09
|Йенги Кусини
|1
|0.09
|Китто Райан
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Рейш Нуну
|1
|1
|Макларен Джейми
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|1
|Хави Лопеc
|3
|1
|Маук Стефан
|3
|0
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
5
56%
1
11%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:1
|11
|5
|5
|1
|23 - 16
|20
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|9
|4
|2
|3
|10 - 15
|14
|4.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|11
|2
|7
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|7.
|Ньюкасл Джетс
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Мельбурн Сити
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:1
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|6
|1
|5
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0