0:0
Перерыв
22' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
28' Желтая карточкаRodrigo Cabral
31' Желтая карточкаMatias Coccaro
Ход матча
22'
28'
31'
11
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Gabriel Vega
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баямич МатеоНападающий
-
-
13 Walter Perez
-
23 Lucas Vera
-
-
-
15 Pablo Adorno
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Бока Хуниорс
Уракан
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1
Уракан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0
Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0