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  3. Аргентина: Лига професиональ
Бока Хуниорс
0:0
Перерыв
Уракан
0'
22' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
28' Желтая карточка
Rodrigo Cabral
31' Желтая карточка
Matias Coccaro

Ход матча

22'
Искиэрдос Карлос
 
28'
 
Rodrigo Cabral
31'
 
Matias Coccaro
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Уракан
1.97
3.70
6.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
8
Pol
Fernandez
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
11
Ромеро
Оскар
27
Орсини
Николас
22
Вилья
Себастьян
1
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Ismael
Alberto
Quilez
2
Тобио
Фернандо
8
Jonathan
Galvan
25
Cesar
Ibanez
24
Federico
Fattori
20
Jhonatan
Candia
5
Santiago
Hezze
10
Кристальдо
Франко
16
Rodrigo
Cabral
7
Matias
Coccaro
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Уракан
4-1-4-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Уракан

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
0:2
КДМЭП
3:0
С
0:0
С
0:0
С
3:3
П
1:1
П
0:0
П
0:2
КА
0:2
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:3
ПАК
0:0

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1
Уракан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0
Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Матиас Коччаро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Родриго Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Искиэрдос Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Уракан
1.97
3.70
6.30
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Новости
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