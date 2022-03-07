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  3. Аргентина: Лига професиональ
Бока Хуниорс
0:1
Конец матча
Уракан
0'
22' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
28' Желтая карточка
Rodrigo Cabral
31' Желтая карточка
Matias Coccaro
66' Желтая карточка
Тобио Фернандо
67' Желтая карточка
Marcos Guillermo Diaz
0:1
70' Гол
Matias Coccaro
78' Желтая карточка
Pol Fernandez
79' Желтая карточка
Кристальдо Франко
84' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
90'+8
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
8
Pol
Fernandez
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
11
Ромеро
Оскар
27
Орсини
Николас
22
Вилья
Себастьян
1
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Ismael
Alberto
Quilez
2
Тобио
Фернандо
8
Jonathan
Galvan
25
Cesar
Ibanez
24
Federico
Fattori
20
Jhonatan
Candia
5
Santiago
Hezze
10
Кристальдо
Франко
16
Rodrigo
Cabral
7
Matias
Coccaro
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Уракан
4-1-4-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Уракан

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
0:2
КДМЭП
3:0
С
0:0
С
0:0
С
3:3
П
1:1
П
0:0
П
0:2
КА
0:2
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:3
ПАК
0:0

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1
Уракан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0
Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Альдосиви 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Матиас Коччаро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Родриго Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Искиэрдос Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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