2:0
Второй тайм: 62'
1:0
2' ГолJuan Fernando Garro
30' Желтая карточкаПерес Пабло
30' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
37' Желтая карточкаЛема Кристиан
42' Желтая карточкаNicolas Thaller
2:0
44' ГолNicolas Castro
58' Желтая карточкаMartin Garay
Ход матча
2'
30'
37'
42'
44'
58'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Kevin Isa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0