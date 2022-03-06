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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Второй тайм: 62'
Атлетико Тукуман
0'
1:0
2' Гол
Juan Fernando Garro
30' Желтая карточка
Перес Пабло
30' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
37' Желтая карточка
Лема Кристиан
42' Желтая карточка
Nicolas Thaller
2:0
44' Гол
Nicolas Castro
58' Желтая карточка
Martin Garay
62'

Ход матча

2'
Juan Fernando Garro
(Juan Manuel Garcia)
1:0
30'
Перес Пабло
 
30'
 
Bruno Felix Bianchi
34'
 
Leonardo Heredia
Ramiro Carrera
36'
Tomas Jacob
Armando Mendez
 
37'
Лема Кристиан
 
41'
 
Cristian Menendez
Augusto Lotti
42'
 
Nicolas Thaller
44'
Nicolas Castro
(Juan Fernando Garro)
2:0
46'
 
Kevin Isa
Renzo Tesuri
58'
 
Martin Garay
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Атлетико Тукуман
2.04
3.58
44.00
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
17
Tomas
Marchiori
21
Martin
Garay
6
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
3
Alexis
Doldan
8
Guillermo
Acosta
5
Ramiro
Cristobal
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
7
Андрада
Федерико
9
Augusto
Lotti
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:2
С
2:2
К
0:0
С
1:2
С
1:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
3:0

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Атлетико Тукуман
2.04
3.58
44.00
Все Коэффициенты
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Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман

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