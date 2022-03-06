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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ньюэллс Олд Бойз
4:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
2' Гол
Juan Fernando Garro
30' Желтая карточка
Перес Пабло
30' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
37' Желтая карточка
Лема Кристиан
42' Желтая карточка
Nicolas Thaller
2:0
44' Гол
Nicolas Castro
58' Желтая карточка
Martin Garay
63' Желтая карточка
Julian Fernandez II
3:0
74' Гол
Ramiro Sordo
78' Желтая карточка
Martin Luciano
4:0
81' Гол
Nazareno Funez
87' Желтая карточка
Juan Sforza
90' Желтая карточка
Willer Ditta
90'+3
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
17
Tomas
Marchiori
21
Martin
Garay
6
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
3
Alexis
Doldan
8
Guillermo
Acosta
5
Ramiro
Cristobal
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
7
Андрада
Федерико
9
Augusto
Lotti
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:2
С
2:2
К
0:0
С
1:2
С
1:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
3:0

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0
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