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  3. Аргентина: Лига професиональ
Банфилд
2:2
Второй тайм: 67'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
15' Гол
Nazareno Colombo
30' Желтая карточка
Raul Loaiza
30' Желтая карточка
Урси Агустин
0:2
35' Гол
Miguel Merentiel
1:2
44' Гол
Gregorio Tanco
58' Желтая карточка
Adonis Frias
2:2
59' Гол
Giuliano Galoppo
67'

Ход матча

15'
0:1
Nazareno Colombo
(Facundo Gutierrez)
30'
 
Raul Loaiza
30'
Урси Агустин
 
35'
0:2
Miguel Merentiel
(Пиццини Франсиско)
44'
Gregorio Tanco
(Урси Агустин)
1:2
58'
 
Adonis Frias
59'
Giuliano Galoppo
(Juan Alvarez2)
2:2
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.52
3.60
3.05
Все Коэффициенты
25
Болонья
Энрике
26
Gregorio
Tanco
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
14
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
15
Raul
Loaiza
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Банфилд
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
С
0:0
С
3:2
КС
0:2
КС
0:0
С
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
ПБ
5:3
ПБ
3:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.52
3.60
3.05
Все Коэффициенты
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Банфилд
Дефенса и Хустисия

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