1:0
Второй тайм: 48'
1:0
12' ГолАуче Габриэль
17' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
18' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
32' Вторая желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
Ход матча
12'
17'
18'
32'
34
Мура
Факундо
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
Главный тренер: Хойос Анхель
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1