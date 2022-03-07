Сон на этот раз с углового выполнил прямую подачу на ближний угол вратарской, Ришарлисон головой выбил мяч на правый фланг.

Г-О-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Кейн!!! Льорис от правого угла вратарской сильно выбил мяч вперёд, Кулушевски в центральном круге оставил мяч Доэрти, который выполнил хорошую передачу на ход Кейну по левой половине поля, Гарри убежал один на один с Пикфордом и уверенно переиграл голкипера.

Сессеньон выполнил передачу на ход Сону по левому флангу, Холгейт накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Развалился "Эвертон" под конец первого тайма, сегодня команда Фрэнка Лэмпарда останется без очков.

Деле Алли уже отправился разминаться, видимо после перерыва нам стоит ждать замену.

36' Сон разыграл корнер с Бентанкуром, который был на правом углу штрафной площади, затем Сон выполнил прострел на ближний угол вратарской, Коулмэн под давлением Кейна выбил мяч на повторный корнер.

35' Сон ворвался в штрафную площадь с левого фланга, далее кореец со второй попытки протолкнул мяч на правый угол штрафной площади, Доэрти раскачал Кенни и пробил на силу в ближний угол ворот, Пикфорд успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой.

34' Холгейт в центре поля нарушил правила против Сона. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' Коулмэн совершил рывок вперёд по правому флангу, от лицевой линии Шеймус выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Дукуре в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

32' Калверт-Льюин теперь неудачно сыграл на левом фланге у штрафной площади "Тоттенхэма", Доэрти на этот раз перехватил мяч.

31' Коулмэн так долго развивал атаку по правому флангу, что уже Кейн вернулся в оборону и перехватил мяч.

30' Гордон со стандарта выполнил неудачную подачу к дальней штанге, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

29' Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Ришарлисона.

28' Отличную контратаку провёл "Тоттенхэм". Из центрального круга Доэрти выполнил отличную передачу на ход Сону по левой половине поля, Сон убежал на левый угол штрафной площади и пробил по воротам, Пикфорд успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Кейн, который был у линии штрафной площади сыграл на добивании, но Гарри не смог попасть в левый угол ворот.

27' Не знает "Эвертон", где слабые места в обороне у "Тоттенхэма", по-прежнему не идёт игра в атаке у гостей.

26' Калверт-Льюин отправился в высокий прессинг на Льориса в штрафную площадь "Тоттенхэма", голкипер "шпор" без нервов отправил мяч на правый фланг.

25' Из центра поля последовал заброс на ход Гордону по правому флангу, Гордон оказался первым на мяче и выбил его в аут, при этом Стюарт Атвелл показал, что аут будет в пользу "шпор".

24' Кенни из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калверт-Льюин в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

23' Форвард "Тоттенхэма" Хынмин Сон получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Сон нарушил правила против Гордона.

22' Кейн с правого фланга выполнил передачу на ближний угол вратарской, Пикфорд вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

21' Дайер из глубины поля выполнил заброс на ход Доэрти по правому флангу, Кенни грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут.

20' Кин из центра поля выполнил слишком сильный заброс в штрафной площадь "Тоттенхэма", Льорис немного размялся при игре на выходе.

19' Не получается у "Эвертона" пока выстраивать свою атаку, на игру от обороны сразу же перешли "шпоры".

18' Очень сильное начало матча получается у "Тоттенхэма", но конечно же сбавлять обороты команде Антонио Конте нельзя.

17' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сон!!! Доэрти начал атаку по правому флангу, далее уже Кейн выполнил передачу на правую половину поля на ход Кулушевски, который был рядом, Деян в свою очередь отправил мяч к радиусу штрафной площади, где был Сон, который на этот раз сразу же пробил под левый угол ворот, Пикфорд не успел сложиться, мяч в итоге пролетел у него под рукой.

16' Ван де Бек в центре поля опасно сыграл против Бентанкура в борьбе за мяч. Игроки "Тоттенхэма" быстро разыграли стандарт.

15' АВТОГ-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Игроки "Тоттенхэма" провели отличную атаку по левому флангу. Дэвис разогнал атаку и выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Сессеньона, Райан от лицевой линии выполнил прострел в центр к линии вратарской, Кин в борьбе с Кейном сыграл неудачно и срезал мяч в свои ворота.

14' Гордон совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

13' Гордон со стандарта с правого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сессеньон головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Сон теперь уже на своей половине поля огрел по ногам Гордона. "Эвертон" тщательно готовится к стандарту.

11' Из центра поля последовала неплохая передача к радиусу штрафной площади на ход Сону от Кейна, Сон зацепился за мяч, но затем форвард "Тоттенхэма" долго принимал решение, Гордон успел вернуться назад и перехватить мяч.

10' В очень среднем темпе работают сейчас команды, как раз из-за этого футболистам и проще разрушать, а не созидать в атаке.

9' Дэвис перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Эвертона", правила были нарушены против Гордона.

8' Дукуре в центре поля сбил Хёйбьерга, который старался разогнать атаку по левому флангу.

7' Аллан с правой половины поля выполнил относительно неплохой заброс на левый угол штрафной площади, Ришарлисон не смог зацепиться за мяч.

6' При этом, даже если кто-то перехватывает мяч на чужой половине поля, быстро сообразить, как лучше развить атаку не получается, в итоге остроты момента не возникает.

5' Калверт-Льюин отправился в высокий прессинг, никто из партнёров по команде его не поддержал, в итоге мяч перехватить не получилось.

4' Стараются игроки "Тоттенхэма" идти в высокий прессинг, но пока футболисты "Эвертона" играют без ошибок в короткий пас на своей половине поля.

3' Достаточно спокойно начинается игра, пока "Тоттенхэм" и "Эвертон" присматриваются друг к другу.

2' Аллан в центре поля в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Стюарт Атвелл всё видел и дал свисток в пользу "Тоттенхэма".