Англия: Премьер-лига 2021-2022
3:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
1:0
14' Гол в свои воротаКин Майкл
2:0
17' ГолСон Хынмин
24' Желтая карточкаСон Хынмин
30' Желтая карточкаРомеро Кристиан
3:0
37' ГолКейн Гарри
Ход матча
14'
1:0
17'
2:0
24'
30'
37'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Нападающий
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Эвертон
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
30 матчей
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
56.7%
6.6%
11 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|11
|0.42
|Кейн Гарри
|9 (1)
|0.35
|Лукас Моура
|2
|0.08
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.08
|Кулушевски Деян
|2
|0.08
|Бергвейн Стевен
|2
|0.08
|Санчес Давинсон
|2
|0.08
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Регилон Серхио
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Алли Деле
|1 (1)
|0.04
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.2
|Ришарлисон
|4
|0.16
|Гордон Энтони
|3
|0.12
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.12
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.12
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|Кин Майкл
|2
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|7
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Алли Деле
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
6
40%
5
42%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
39%
7
39%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Забито
33
30
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
18%
8
27%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
34
39
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
9
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|26
|14
|3
|9
|38 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|0:3 Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 44
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 50
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|0:3 Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|3:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|0:3 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 3:0 Эвертон
Исход игры
Тоттенхэм
87.5% (126)
Ничья
9.7% (14)
Эвертон
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
38.9% (56)
2:0 Тоттенхэм
14.6% (21)
1:0 Тоттенхэм
11.8% (17)
3:1 Тоттенхэм
4.9% (7)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Тоттенхэм
2.1% (3)
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