  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
3:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Эвертон
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Кин Майкл
2:0
17' Гол
Сон Хынмин
24' Желтая карточка
Сон Хынмин
30' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
3:0
37' Гол
Кейн Гарри
41'

Ход матча

14'
Кин Майкл
1:0
17'
Сон Хынмин
(Кулушевски Деян)
2:0
24'
Сон Хынмин
 
30'
Ромеро Кристиан
 
37'
Кейн Гарри
(Доэрти Мэтт)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 144
Тоттенхэм 87.5% (126)
X 9.7% (14)
Эвертон 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Эвертон
1.74
4.10
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
24
Гордон
Энтони
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
30
Ван
де
Бек
Донни
2
Кенни
Джонджо
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Тоттенхэм
3-4-2-1
Эвертон
3-5-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Эвертон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

30 матчей

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
56.7%
6.6%
11 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 11 0.42
Кейн Гарри 9 (1) 0.35
Лукас Моура 2 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.08
Кулушевски Деян 2 0.08
Бергвейн Стевен 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Доэрти Мэтт 1 0.04
Регилон Серхио 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.2
Ришарлисон 4 0.16
Гордон Энтони 3 0.12
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.12
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.12
Дукуре Абдулай 2 0.08
Кин Майкл 2 0.08
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 7 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Алли Деле 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
6
40%
5
42%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
39%
7
39%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
18%
8
27%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

34
39
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
9
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм 3:0 Заявка 26 14 3 9 38 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон 0:3 Заявка 25 6 4 15 28 - 44 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм 3:0 Заявка 13 8 1 4 21 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон 0:3 Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм 3:0 Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон 0:3 Заявка 13 1 3 9 10 - 26 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 41'
    Деле Алли уже отправился разминаться, видимо после перерыва нам стоит ждать замену. 
  • 40'
    Развалился "Эвертон" под конец первого тайма, сегодня команда Фрэнка Лэмпарда останется без очков. 
  • 39'
    Сессеньон выполнил передачу на ход Сону по левому флангу, Холгейт накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Кейн!!! Льорис от правого угла вратарской сильно выбил мяч вперёд, Кулушевски в центральном круге оставил мяч Доэрти, который выполнил хорошую передачу на ход Кейну по левой половине поля, Гарри убежал один на один с Пикфордом и уверенно переиграл голкипера. 
  • Угловой
    37'
    Сон на этот раз с углового выполнил прямую подачу на ближний угол вратарской, Ришарлисон головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    36'
    Сон разыграл корнер с Бентанкуром, который был на правом углу штрафной площади, затем Сон выполнил прострел на ближний угол вратарской, Коулмэн под давлением Кейна выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    35'
    Сон ворвался в штрафную площадь с левого фланга, далее кореец со второй попытки протолкнул мяч на правый угол штрафной площади, Доэрти раскачал Кенни и пробил на силу в ближний угол ворот, Пикфорд успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой. 
  • 34'
    Холгейт в центре поля нарушил правила против Сона. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 33'
    Коулмэн совершил рывок вперёд по правому флангу, от лицевой линии Шеймус выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Дукуре в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 32'
    Калверт-Льюин теперь неудачно сыграл на левом фланге у штрафной площади "Тоттенхэма", Доэрти на этот раз перехватил мяч. 
  • 31'
    Коулмэн так долго развивал атаку по правому флангу, что уже Кейн вернулся в оборону и перехватил мяч. 
  • 30'
    Гордон со стандарта выполнил неудачную подачу к дальней штанге, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    29'
    Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Ришарлисона. 
  • Опасный момент
    28'
    Отличную контратаку провёл "Тоттенхэм". Из центрального круга Доэрти выполнил отличную передачу на ход Сону по левой половине поля, Сон убежал на левый угол штрафной площади и пробил по воротам, Пикфорд успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Кейн, который был у линии штрафной площади сыграл на добивании, но Гарри не смог попасть в левый угол ворот. 
  • 27'
    Не знает "Эвертон", где слабые места в обороне у "Тоттенхэма", по-прежнему не идёт игра в атаке у гостей. 
  • 26'
    Калверт-Льюин отправился в высокий прессинг на Льориса в штрафную площадь "Тоттенхэма", голкипер "шпор" без нервов отправил мяч на правый фланг. 
  • Судья
    25'
    Из центра поля последовал заброс на ход Гордону по правому флангу, Гордон оказался первым на мяче и выбил его в аут, при этом Стюарт Атвелл показал, что аут будет в пользу "шпор". 
  • 24'
    Кенни из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калверт-Льюин в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    23'
    Форвард "Тоттенхэма" Хынмин Сон получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Сон нарушил правила против Гордона. 
  • 22'
    Кейн с правого фланга выполнил передачу на ближний угол вратарской, Пикфорд вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 21'
    Дайер из глубины поля выполнил заброс на ход Доэрти по правому флангу, Кенни грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Кин из центра поля выполнил слишком сильный заброс в штрафной площадь "Тоттенхэма", Льорис немного размялся при игре на выходе. 
  • 19'
    Не получается у "Эвертона" пока выстраивать свою атаку, на игру от обороны сразу же перешли "шпоры". 
  • 18'
    Очень сильное начало матча получается у "Тоттенхэма", но конечно же сбавлять обороты команде Антонио Конте нельзя. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Сон!!! Доэрти начал атаку по правому флангу, далее уже Кейн выполнил передачу на правую половину поля на ход Кулушевски, который был рядом, Деян в свою очередь отправил мяч к радиусу штрафной площади, где был Сон, который на этот раз сразу же пробил под левый угол ворот, Пикфорд не успел сложиться, мяч в итоге пролетел у него под рукой. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Ван де Бек в центре поля опасно сыграл против Бентанкура в борьбе за мяч. Игроки "Тоттенхэма" быстро разыграли стандарт. 
  • Описание гола
    15'
    АВТОГ-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Игроки "Тоттенхэма" провели отличную атаку по левому флангу. Дэвис разогнал атаку и выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Сессеньона, Райан от лицевой линии выполнил прострел в центр к линии вратарской, Кин в борьбе с Кейном сыграл неудачно и срезал мяч в свои ворота. 
  • 14'
    Гордон совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 13'
    Гордон со стандарта с правого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сессеньон головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Сон теперь уже на своей половине поля огрел по ногам Гордона. "Эвертон" тщательно готовится к стандарту. 
  • 11'
    Из центра поля последовала неплохая передача к радиусу штрафной площади на ход Сону от Кейна, Сон зацепился за мяч, но затем форвард "Тоттенхэма" долго принимал решение, Гордон успел вернуться назад и перехватить мяч. 
  • 10'
    В очень среднем темпе работают сейчас команды, как раз из-за этого футболистам и проще разрушать, а не созидать в атаке. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Дэвис перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Эвертона", правила были нарушены против Гордона. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Дукуре в центре поля сбил Хёйбьерга, который старался разогнать атаку по левому флангу. 
  • 7'
    Аллан с правой половины поля выполнил относительно неплохой заброс на левый угол штрафной площади, Ришарлисон не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    При этом, даже если кто-то перехватывает мяч на чужой половине поля, быстро сообразить, как лучше развить атаку не получается, в итоге остроты момента не возникает. 
  • 5'
    Калверт-Льюин отправился в высокий прессинг, никто из партнёров по команде его не поддержал, в итоге мяч перехватить не получилось.
  • 4'
    Стараются игроки "Тоттенхэма" идти в высокий прессинг, но пока футболисты "Эвертона" играют без ошибок в короткий пас на своей половине поля. 
  • 3'
    Достаточно спокойно начинается игра, пока "Тоттенхэм" и "Эвертон" присматриваются друг к другу. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Аллан в центре поля в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Стюарт Атвелл всё видел и дал свисток в пользу "Тоттенхэма". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Будем надеяться, что "Тоттенхэм" и "Эвертон" покажут яркий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых голов. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 3:0 Эвертон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Тоттенхэм 3:0 Эвертон

Исход игры
Тоттенхэм
87.5% (126)
Ничья
9.7% (14)
Эвертон
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
38.9% (56)
2:0 Тоттенхэм
14.6% (21)
1:0 Тоттенхэм
11.8% (17)
3:1 Тоттенхэм
4.9% (7)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Тоттенхэм
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тоттенхэм
Эвертон

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 