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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Эвертон

История личных встреч

Тоттенхэм
Эвертон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

30 матчей

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
56.7%
6.6%
11 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 10 0.4
Кейн Гарри 8 (1) 0.32
Лукас Моура 2 0.08
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.08
Бергвейн Стевен 2 0.08
Кулушевски Деян 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Регилон Серхио 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.21
Ришарлисон 4 0.17
Гордон Энтони 3 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.13
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.13
Дукуре Абдулай 2 0.08
Кин Майкл 2 0.08
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 6 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Алли Деле 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
6
40%
5
42%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
7
39%
7
39%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
18%
8
27%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

34
39
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 20
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
9
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 26 12 4 10 24 - 21 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Лестер Заявка 24 8 6 10 39 - 43 30
13. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 25 3 12 10 22 - 32 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 12 2 6 4 10 - 12 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
14. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
15. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
16. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
17. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 90.2% (37)
    X 7.3% (3)
    Эвертон 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Эвертон
    1.65
    4.38
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    90.2% (37)
    Ничья
    7.3% (3)
    Эвертон
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (28)
    Нет
    30% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    51.2% (21)
    2:0 Тоттенхэм
    24.4% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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