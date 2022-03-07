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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Тондела
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Белененсеш
0' 21'
Прогнозы 114
Тондела 73.7% (84)
X 21.9% (25)
Белененсеш 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Белененсеш
2.05
3.68
4.95
Все Коэффициенты
88
Тригейра
Педру
15
Эрнандо
Ману
33
Marcelo
Alves
5
Модибо
Саньян
23
Бибито
6
Аугусто
Педро
20
Д'Алмейда
Сесси
28
Данташ
Тьягу
3
Борхес
Нето
70
Барбоза
Рафаэл
II
29
Дос
Анжос
Даниэл
1
Фелипе
Луис
IV
2
Калила
Диого
32
Таварес
Йоан
14
Энрикеш
Данни
17
Карраса
Моура
10
Соуза
Афонсу
8
Ситоле
Сфефело
45
Braima
Sambu
88
Лика
Перейра
29
Камара
Абел
77
Барай
Ив
Тондела
3-5-2
Белененсеш
4-3-3

История личных встреч

Тондела
Белененсеш

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПВЛ
1:5
ПВЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 7 (7) 0.28
Босельи Хуан 5 0.2
Дос Анжос Даниэл 4 (1) 0.16
Агра Салвадор 3 0.12
Мурильо Джон 2 0.08
Дадашов Ренат 2 0.08
Ундабаррена Икер 2 0.08
Аугусто Педро 2 0.08
Борхес Нето 1 0.04
Эрнандо Ману 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Бибито 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0
Модибо Саньян 0 0
Белененсеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абел 4 0.16
Сафира Алиссон 4 (1) 0.16
Ндур Алиун 2 0.08
Чима Акас 1 0.04
Варела Нилтон 1 0.04
Нуну Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Калила Диого 0 0
Лукович Андрия 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 6 0
Борхес Нето 4 1
Педру Жоау II 5 0
Барбоза Рафаэл II 5 0
Хасеф Науфель 5 0
Аугусто Педро 5 0
Ундабаррена Икер 3 1
Эрнандо Ману 3 1
Агра Салвадор 4 0
Рикарду Алвеш II 4 0
Дос Анжос Даниэл 4 0
Бибито 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Авилес Хавьер 3 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Арканжу Телму 2 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Белененсеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 8 0
Теофилус Тибанг 6 1
Чима Акас 7 0
Сафира Алиссон 7 0
Соуза Афонсу 7 0
Ситоле Сфефело 5 1
Калила Диого 6 0
Лукович Андрия 5 0
Камара Абел 3 1
Таварес Йоан 4 0
Нуну Педру 4 0
Фелипе Луис IV 4 0
Соуза Сезар 4 0
Ндур Алиун 1 1
Бони Трова 1 1
Jordan van der Gaag 1 1
Варела Нилтон 2 0
Тайра Альфонсу 0 1
Рибейро Томас 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Тейшейра Чико 1 0
Braima Sambu 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
3
18%
1
25%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
1
25%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
5
26%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
7
29%
29%
3
16%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
6
46%
2
20%
76-90

Пропущено

23
26
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
5
19%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
22%
9
35%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
9
39%
5
19%
76-90

Забито

30
14
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 13
4
13%
3
21%
1-15
5
17%
3
21%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
12
40%
3
21%
76-90

Пропущено

47
45
18 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
1
2%
10
22%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
11
23%
12
27%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
16
34%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0
Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3
Белененсеш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Белененсеш - Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1
Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 25 21 4 0 63 - 19 67
2. Спортинг Л Заявка 25 19 4 2 49 - 16 61
3. Бенфика Заявка 25 18 3 4 65 - 23 57
4. Брага Заявка 25 13 7 5 41 - 24 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Витория Гимарайнш Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
7. Маритиму Заявка 25 8 8 9 30 - 32 32
8. Эшторил Заявка 25 7 10 8 28 - 30 31
9. Портимоненсе Заявка 25 7 8 10 25 - 28 29
10. Санта-Клара Заявка 25 7 8 10 30 - 43 29
11. Пасуш де Феррейра Заявка 25 6 9 10 22 - 31 27
12. Фамаликан Заявка 25 6 8 11 32 - 40 26
13. Боавишта Заявка 25 4 14 7 31 - 39 26
14. Визела Заявка 25 5 9 11 27 - 43 24
15. Арока Заявка 25 5 7 13 23 - 45 22
16. Тондела 0:0 Заявка 25 6 3 16 30 - 47 21
17. Морейренсе Заявка 25 4 8 13 23 - 40 20
18. Белененсеш 0:0 Заявка 25 3 7 15 14 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
2. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 12 7 2 3 23 - 15 23
6. Санта-Клара Заявка 13 6 4 3 18 - 21 22
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Тондела 0:0 Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
14. Морейренсе Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
15. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
16. Белененсеш 0:0 Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Маритиму Заявка 13 5 2 6 16 - 21 17
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 13 3 3 7 19 - 26 12
11. Арока Заявка 13 2 5 6 12 - 19 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 12 2 4 6 15 - 26 10
14. Тондела 0:0 Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 12 1 4 7 12 - 22 7
18. Белененсеш 0:0 Заявка 13 0 5 8 4 - 19 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 114
Тондела 73.7% (84)
X 21.9% (25)
Белененсеш 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Белененсеш
2.05
3.68
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тондела 0:0 Белененсеш онлайн

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Прогнозы на матч Тондела 0:0 Белененсеш

Исход игры
Тондела
73.7% (84)
Ничья
21.9% (25)
Белененсеш
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
27.43% (31)
Меньше
72.57% (82)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:0 Тондела
43% (49)
2:1 Тондела
21.1% (24)
1:1 Ничья
19.3% (22)
2:0 Тондела
5.3% (6)
3:1 Тондела
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Белененсеш
1.8% (2)
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Белененсеш

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