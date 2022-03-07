Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Жоау Кардошу
15
Эрнандо
Ману
23
Бибито
28
Данташ
Тьягу
32
Таварес
Йоан
10
Соуза
Афонсу
45
Braima
Sambu
88
Лика
Перейра
29
Камара
Абел
77
Барай
Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 БибитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Соуза АфонсуПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Braima SambuПолузащитник
-
88 Лика ПерейраНападающий
-
29 Камара АбелНападающий
-
77 Барай ИвНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Чима АкасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Franclim Carvalho
История личных встреч
Тондела
Белененсеш
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|7 (7)
|0.28
|Босельи Хуан
|5
|0.2
|Дос Анжос Даниэл
|4 (1)
|0.16
|Агра Салвадор
|3
|0.12
|Мурильо Джон
|2
|0.08
|Дадашов Ренат
|2
|0.08
|Ундабаррена Икер
|2
|0.08
|Аугусто Педро
|2
|0.08
|Борхес Нето
|1
|0.04
|Эрнандо Ману
|1
|0.04
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Бибито
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
|Модибо Саньян
|0
|0
Белененсеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абел
|4
|0.16
|Сафира Алиссон
|4 (1)
|0.16
|Ндур Алиун
|2
|0.08
|Чима Акас
|1
|0.04
|Варела Нилтон
|1
|0.04
|Нуну Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Калила Диого
|0
|0
|Лукович Андрия
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|6
|0
|Борхес Нето
|4
|1
|Педру Жоау II
|5
|0
|Барбоза Рафаэл II
|5
|0
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Аугусто Педро
|5
|0
|Ундабаррена Икер
|3
|1
|Эрнандо Ману
|3
|1
|Агра Салвадор
|4
|0
|Рикарду Алвеш II
|4
|0
|Дос Анжос Даниэл
|4
|0
|Бибито
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Авилес Хавьер
|3
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Арканжу Телму
|2
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
Белененсеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраса Моура
|8
|0
|Теофилус Тибанг
|6
|1
|Чима Акас
|7
|0
|Сафира Алиссон
|7
|0
|Соуза Афонсу
|7
|0
|Ситоле Сфефело
|5
|1
|Калила Диого
|6
|0
|Лукович Андрия
|5
|0
|Камара Абел
|3
|1
|Таварес Йоан
|4
|0
|Нуну Педру
|4
|0
|Фелипе Луис IV
|4
|0
|Соуза Сезар
|4
|0
|Ндур Алиун
|1
|1
|Бони Трова
|1
|1
|Jordan van der Gaag
|1
|1
|Варела Нилтон
|2
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|1
|Рибейро Томас
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Тейшейра Чико
|1
|0
|Braima Sambu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
3
18%
1
25%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
1
25%
76-90
Пропущено
24
19
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
5
26%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
7
29%
29%
3
16%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
6
46%
2
20%
76-90
Пропущено
23
26
7 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
5
19%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
22%
9
35%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
9
39%
5
19%
76-90
Забито
30
14
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 13
4
13%
3
21%
1-15
5
17%
3
21%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
12
40%
3
21%
76-90
Пропущено
47
45
18 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
1
2%
10
22%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
11
23%
12
27%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
16
34%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тондела
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0
Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3
Белененсеш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Белененсеш - Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1
Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1 Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 19
|67
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|49 - 16
|61
|3.
|Бенфика
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|65 - 23
|57
|4.
|Брага
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 25
|42
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 34
|33
|7.
|Маритиму
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|30 - 32
|32
|8.
|Эшторил
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|28 - 30
|31
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 28
|29
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 43
|29
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|22 - 31
|27
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 40
|26
|13.
|Боавишта
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|31 - 39
|26
|14.
|Визела
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 43
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 45
|22
|16.
|Тондела
|0:0 Заявка
|25
|6
|3
|16
|30 - 47
|21
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 40
|20
|18.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|25
|3
|7
|15
|14 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 5
|34
|2.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 15
|23
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 21
|22
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|18 - 15
|18
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Тондела
|0:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|15.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|16.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 21
|17
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 26
|10
|14.
|Тондела
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 22
|7
|18.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|4 - 19
|5
Прогнозы на матч Тондела 0:0 Белененсеш
Исход игры
Тондела
73.7% (84)
Ничья
21.9% (25)
Белененсеш
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
27.43% (31)
Меньше
72.57% (82)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:0 Тондела
43% (49)
2:1 Тондела
21.1% (24)
1:1 Ничья
19.3% (22)
2:0 Тондела
5.3% (6)
3:1 Тондела
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Белененсеш
1.8% (2)
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