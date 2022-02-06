Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Клубный чемпионат мира 2022

Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Хиляль Эр-Рияд
5:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Аль-Джазира
0'
0:1
14' Гол
Диаби Абдулай
1:1
36' Гол
Игало Одион
2:1
40' Гол
Перейра Матеус
3:1
57' Гол
Канно Мохамед
4:1
77' Гол
Аль-Доссари Салем
5:1
88' Гол
Марега Мусса
89'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Джазира

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Джазира

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1
ЛЧА
2:3
ЛЧА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 1 1
Перейра Матеус 1 1
Аль-Доссари Салем 1 1
Канно Мохамед 1 1
Аль-Джазира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Абдулай 2 1
Косанович Милош 1 0.5
Аль-Аттас Ахмед 1 0.5
Zayed Alameri 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Джазира
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0
Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5 Аль-Джазира - Аль-Рамта 1:1 Аджман - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Бани Яс 2:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Джазира 2:1 Акаба - Аль-Джазира 4:0 Аль-Вехдат - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ордон 1:1 Аль-Джазира - Аль-Оруба 1:0 Маан - Аль-Джазира 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Джазира - Эмирейтс 3:2 Аль-Бакаа - Аль-Джазира 0:3 Аль-Джазира - Аль-Наср Дубай 2:1 Аль-Джазира - Сахаб 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Игало Одион бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Джазира
1.63
4.10
89.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:1 Аль-Джазира онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Джазира

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 