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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
0:1
Перерыв

Стадион:
Алавес
0'
32' Красная карточка
Куэнка Хорхе
39' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
43' Желтая карточка
Дамиан Суарес
44' Желтая карточка
Эдгар Мендес
0:1
45' Гол
Эскаланте Гонсало

Ход матча

32'
Куэнка Хорхе
 
39'
 
Н'Диайе Лум
43'
Дамиан Суарес
 
44'
 
Эдгар Мендес
45'
0:1
Эскаланте Гонсало
(Дуарте Рубен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Хетафе 87% (107)
X 12.2% (15)
Алавес 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Алавес
4.20
3.30
5.15
Все Коэффициенты
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
8
Пина
Томас
17
Эдгар
Мендес
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Хетафе
3-5-2
Алавес
4-1-4-1

История личных встреч

Хетафе
Алавес

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 11 (2) 0.42
Майораль Борха 3 (1) 0.12
Рамирес Сандро 3 0.12
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.46
Лагуардия Виктор 2 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.08
Риоха Луис 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Эскаланте Гонсало 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 10 0
Арамбарри Мауро 9 0
Дьене Даконам 7 1
Аленья Карлес 4 1
Куэнка Хорхе 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Янкто Якуб 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Н'Диайе Лум 6 0
Лагуардия Виктор 5 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Теналья Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
24%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90

Пропущено

11
28
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
9%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
2
18%
6
21%
46-60
3
27%
1
4%
61-75
4
36%
9
32%
76-90

Забито

7
10
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
20%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Забито

24
18
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
21%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
5
21%
5
28%
76-90

Пропущено

28
43
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 21
6
21%
6
14%
1-15
4
14%
8
19%
16-30
3
11%
4
9%
31-45
3
11%
8
19%
46-60
3
11%
4
9%
61-75
9
32%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1
Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
11. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
12. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
16. Хетафе 0:1 Заявка 26 6 8 12 24 - 29 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес 1:0 Заявка 26 6 5 15 20 - 42 23
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
11. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
12. Хетафе 0:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес 1:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Алавес 1:0 Заявка 13 2 2 9 10 - 27 8
17. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
18. Хетафе 0:1 Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 46'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 46'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Хетафе 87% (107)
X 12.2% (15)
Алавес 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Алавес
4.20
3.30
5.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хетафе 0:1 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Алавес

Исход игры
Хетафе
87% (107)
Ничья
12.2% (15)
Алавес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
40.83% (49)
Нет
59.17% (71)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45.5% (56)
2:1 Хетафе
26.8% (33)
1:1 Ничья
11.4% (14)
2:0 Хетафе
9.8% (12)
3:0 Хетафе
1.6% (2)
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