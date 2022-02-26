Первый тайм

49' Команда Алавес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Удар от ворот произведет Хетафе

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Эдгар Мендес получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Дамиан Суарес получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Риоха Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Унал Энес оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Фернандо Пачеко перевел мяч на угловой.

43' Аленья Карлес делает скидку назад вдоль ворот

42' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Н'Диайе Лум совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

34' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч возобновлен

31' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Эдгар Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Эдгар Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Удар от ворот произведет Хетафе

25' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Удар от ворот произведет Алавес

22' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

17' Унал Энес делает скидку назад вдоль ворот

17' Рамирес Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок команды Алавес исполняет передачу

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Отличный пас сделал Куэнка Хорхе из команды Хетафе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошую попытку сделал Рамирес Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Игрок команды Алавес выносит мяч

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хетафе начинает с центра поля