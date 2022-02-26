Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Унал Энес из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

89' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Алавес выполняет удар от ворот.

87' Оскар Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Иглесиас Хуан из команды Хетафе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

82' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Алавес выполняет удар от ворот.

81' Майораль Борха из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

80' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

79' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Судья подбегает и показывает Эскаланте Гонсало из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

75' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

75' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Команда Хетафе сравняла счет! Игра продолжается!

72' Фантастический гол, где все сам сделал Унал Энес

72' Г О О О О Л - Унал Энес из команды Хетафе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

72' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Эдгар Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Майораль Борха из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Н'Диайе Лум из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Алавес выполняет удар от ворот.

65' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали

64' Хоселу Санмартин имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

63' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

63' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Теналья Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Митрович Стефан из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Алавес

59' Рамирес Сандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Лагуардия Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Г О О О О Л - Эдгар Мендес забивает с правой ноги!

55' Команда Хетафе сравняла счет! Игра продолжается!

55' Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Дьене Даконам из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Максимович Неманья из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Удар от ворот произведет Хетафе

52' Н'Диайе Лум не смог попасть в створ ударом издали

51' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Плохо сыграл Дьене Даконам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Аленья Карлес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Алавес