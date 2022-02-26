Испания: Ла Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 7720
32' Красная карточкаКуэнка Хорхе
39' Желтая карточкаН'Диайе Лум
43' Желтая карточкаДамиан Суарес
44' Желтая карточкаЭдгар Мендес
0:1
45' ГолЭскаланте Гонсало
49' Желтая карточкаАленья Карлес
1:1
55' ГолУнал Энес
1:2
56' ГолЭдгар Мендес
58' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
2:2
72' ГолУнал Энес
76' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
Ход матча
32'
39'
43'
44'
45'
49'
55'
1:1
56'
1:2
58'
72'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Хетафе
Алавес
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (2)
|0.5
|Майораль Борха
|3 (1)
|0.12
|Рамирес Сандро
|3
|0.12
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (6)
|0.46
|Лагуардия Виктор
|2
|0.08
|Н'Диайе Лум
|2
|0.08
|Риоха Луис
|1
|0.04
|Эдгар Мендес
|1
|0.04
|Понс Пере
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|10
|0
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|Дьене Даконам
|7
|1
|Аленья Карлес
|5
|1
|Куэнка Хорхе
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Максимович Неманья
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|6
|0
|Н'Диайе Лум
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Пина Томас
|3
|0
|Эдгар Мендес
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Теналья Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
21%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Пропущено
13
30
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
4
31%
9
30%
76-90
Забито
7
10
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
20%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Забито
26
20
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
5
19%
4
20%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Пропущено
30
45
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
4
13%
4
9%
31-45
4
13%
9
20%
46-60
3
10%
5
11%
61-75
9
30%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1
Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|26
|17
|7
|2
|51 - 20
|58
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 26
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|28 - 29
|32
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 39
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 2:2 Алавес
Исход игры
Хетафе
87% (107)
Ничья
12.2% (15)
Алавес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
40.83% (49)
Нет
59.17% (71)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45.5% (56)
2:1 Хетафе
26.8% (33)
1:1 Ничья
11.4% (14)
2:0 Хетафе
9.8% (12)
3:0 Хетафе
1.6% (2)
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