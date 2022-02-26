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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7720
Алавес
0'
32' Красная карточка
Куэнка Хорхе
39' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
43' Желтая карточка
Дамиан Суарес
44' Желтая карточка
Эдгар Мендес
0:1
45' Гол
Эскаланте Гонсало
49' Желтая карточка
Аленья Карлес
1:1
55' Гол
Унал Энес
1:2
56' Гол
Эдгар Мендес
58' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
2:2
72' Гол
Унал Энес
76' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
90'+4

Ход матча

32'
Куэнка Хорхе
 
39'
 
Н'Диайе Лум
43'
Дамиан Суарес
 
44'
 
Эдгар Мендес
45'
0:1
Эскаланте Гонсало
(Дуарте Рубен)
49'
Аленья Карлес
 
55'
Унал Энес
(Арамбарри Мауро)
1:1
56'
1:2
Эдгар Мендес
(Дуарте Рубен)
58'
 
Лагуардия Виктор
62'
Майораль Борха
Рамирес Сандро
 
62'
Оскар Родригес
Дамиан Суарес
 
70'
Иглесиас Хуан
Аленья Карлес
 
72'
 
Вальехо Ману
Эдгар Мендес
72'
Унал Энес
(Иглесиас Хуан)
2:2
76'
 
Эскаланте Гонсало
85'
 
Пельистри Факундо
Н'Диайе Лум
90'
 
Понс Пере
Пина Томас
90'
Мата Хайме
Унал Энес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 24
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 123
Хетафе 87% (107)
X 12.2% (15)
Алавес 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
8
Пина
Томас
17
Эдгар
Мендес
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Хетафе
3-5-2
Алавес
4-1-4-1

История личных встреч

Хетафе
Алавес

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (2) 0.5
Майораль Борха 3 (1) 0.12
Рамирес Сандро 3 0.12
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.46
Лагуардия Виктор 2 0.08
Н'Диайе Лум 2 0.08
Риоха Луис 1 0.04
Эдгар Мендес 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Эскаланте Гонсало 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 10 0
Арамбарри Мауро 9 0
Дьене Даконам 7 1
Аленья Карлес 5 1
Куэнка Хорхе 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Сильва Хонатан 4 0
Максимович Неманья 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Янкто Якуб 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 6 0
Н'Диайе Лум 6 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Эскаланте Гонсало 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Теналья Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
4
21%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Пропущено

13
30
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
4
31%
9
30%
76-90

Забито

7
10
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
20%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Забито

26
20
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
5
19%
4
20%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Пропущено

30
45
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
4
13%
4
9%
31-45
4
13%
9
20%
46-60
3
10%
5
11%
61-75
9
30%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0
Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1
Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 26 17 7 2 51 - 20 58
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
11. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 25 9 5 11 28 - 29 32
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано 0:0 Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано 0:0 Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
Хетафе 87% (107)
X 12.2% (15)
Алавес 0.8% (1)
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Где смотреть матч Хетафе 2:2 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 2:2 Алавес

Исход игры
Хетафе
87% (107)
Ничья
12.2% (15)
Алавес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
40.83% (49)
Нет
59.17% (71)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45.5% (56)
2:1 Хетафе
26.8% (33)
1:1 Ничья
11.4% (14)
2:0 Хетафе
9.8% (12)
3:0 Хетафе
1.6% (2)
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