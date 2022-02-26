Карвахаль и Асенсио возвращали мяч Модричу, поэтому Лука перевёл сферу на левый фланг.

Бензема забрался в офсайд, приблизившись к левому углу вратарской.

Катают мяч в середине поля "фиолетовые", то есть "сливочные".

Асенсио с правого полуфланга левой пробил в дальний угол - Зидан кончиками пальцев перевёл на угловой.

19' "Реал Мадрид" исполняет корнер с левого края. Кроос подал, Катена вынес.

18' Защитник "Райо" прервал вторым этажом подачу Асенсио, после чего мячом легко овладел Зидан.

17' Подача справа Балью, удар головой Гвардиолы - Куртуа парирует перед собой и успевает накрыть, пока Альваро Гарсия не добил.

15' Подобие сверхдальнего удара Гвардиолы - и мяч снова находит себя в руках Куртуа.

14' Для Куртуа не стало проблемой поймать подачу Франсиско Гарсии с левого края.

13' На правом полуфланге Модрич покатил вперёд-влево Винисиусу, не удержавшему мяч в пределах поля.

12' Издали приложился Альваро Гарсия - гораздо выше перекладины.

11' Газон не самого лучшего качества, мягко говоря, но играть можно.

10' Тьягу Бебе полуопасно пробил в ближний (правый) угол со средней дистанции - рядом с целью.

9' Винисиус Жуниор шарахнул из-за пределов штрафной мимо правой девятки, в которую целился.

8' Долго пасовались мадридцы на правом фланге, а потом через средние передачи перевели мяч на левый. Всё это в центре поля.

7' Альваро Гарсия подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

6' "Реал" медленно перемещает мяч в середине поля.

5' Бензема вывел Асенсио на ударную позицию с линии штрафной, и Марко пробил бесхитростно в руки Зидана.

4' Позиционная атака "Райо Вальекано" ничем не запомнилась.

3' Зидан поймал заброс из глубины поля, а потом то же самое сделал и Куртуа.

2' "Реал" неплохо взялся за дело с первых минут. Не отказались бы "сливочные" от быстрого забитого гола.

1' Карвахаль покатил вперёд на Асенсио, который пробил с правого угла вратарской и не переиграл Зидана.

1' "Реал" в фиолетовой форме, "Райо" - в белой с красными полосами.