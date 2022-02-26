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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 24'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 134
Райо Вальекано 4.5% (6)
X 5.2% (7)
Реал Мадрид 90.3% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Реал Мадрид
6.87
4.45
1.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Зидан
Люка
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
10
Бебе
Тьягу
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Райо Вальекано
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Мадрид

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.2
Фалькао Радамель 5 0.2
Трехо Оскар 3 (3) 0.12
Гвардиола Серхи 3 0.12
Нтекья Ранди 3 0.12
Паласон Иси 2 0.08
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 18 (3) 0.69
Винисиус Жуниор 13 0.5
Асенсио Марко 7 0.27
Начо Фернандес 2 0.08
Модрич Лука 1 (1) 0.04
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Камавинга Эдуардо 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 7 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро III 4 0
Катена Алехандро 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 8 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
16%
3
13%
1-15
7
37%
3
13%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
3
16%
6
26%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

9
28
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
11%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
22%
4
14%
31-45
1
11%
5
18%
46-60
2
22%
4
14%
61-75
3
33%
9
32%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
10%
2
25%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
38%
76-90

Забито

28
51
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
4
14%
5
10%
1-15
7
25%
7
14%
16-30
4
14%
5
10%
31-45
2
7%
10
20%
46-60
5
18%
9
18%
61-75
6
21%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

29
20
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
4
14%
4
20%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 26 17 7 2 51 - 20 58
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
11. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 25 9 5 11 28 - 29 32
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано 0:0 Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано 0:0 Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    24'
    Асенсио с правого полуфланга левой пробил в дальний угол - Зидан кончиками пальцев перевёл на угловой.
  • 23'
    Катают мяч в середине поля "фиолетовые", то есть "сливочные".
  • Офсайд
    22'
    Бензема забрался в офсайд, приблизившись к левому углу вратарской.
  • 21'
    Карвахаль и Асенсио возвращали мяч Модричу, поэтому Лука перевёл сферу на левый фланг.
  • Судья
    20'
    Падение игрока хозяев в центральном круге - судейский свисток молчит. 
  • Угловой
    19'
    "Реал Мадрид" исполняет корнер с левого края. Кроос подал, Катена вынес.
  • 18'
    Защитник "Райо" прервал вторым этажом подачу Асенсио, после чего мячом легко овладел Зидан.
  • 17'
    Подача справа Балью, удар головой Гвардиолы - Куртуа парирует перед собой и успевает накрыть, пока Альваро Гарсия не добил.  
  • 15'
    Подобие сверхдальнего удара Гвардиолы - и мяч снова находит себя в руках Куртуа.
  • 14'
    Для Куртуа не стало проблемой поймать подачу Франсиско Гарсии с левого края.
  • 13'
    На правом полуфланге Модрич покатил вперёд-влево Винисиусу, не удержавшему мяч в пределах поля.
  • 12'
    Издали приложился Альваро Гарсия - гораздо выше перекладины.
  • 11'
    Газон не самого лучшего качества, мягко говоря, но играть можно.
  • 10'
    Тьягу Бебе полуопасно пробил в ближний (правый) угол со средней дистанции - рядом с целью.
  • 9'
    Винисиус Жуниор шарахнул из-за пределов штрафной мимо правой девятки, в которую целился.
  • 8'
    Долго пасовались мадридцы на правом фланге, а потом через средние передачи перевели мяч на левый. Всё это в центре поля.
  • Фол, нарушение
    7'
    Альваро Гарсия подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.
  • 6'
    "Реал" медленно перемещает мяч в середине поля.
  • 5'
    Бензема вывел Асенсио на ударную позицию с линии штрафной, и Марко пробил бесхитростно в руки Зидана.
  • 4'
    Позиционная атака "Райо Вальекано" ничем не запомнилась.
  • 3'
    Зидан поймал заброс из глубины поля, а потом то же самое сделал и Куртуа.
  • 2'
    "Реал" неплохо взялся за дело с первых минут. Не отказались бы "сливочные" от быстрого забитого гола.
  • Опасный момент
    1'
    Карвахаль покатил вперёд на Асенсио, который пробил с правого угла вратарской и не переиграл Зидана.
  • 1'
    "Реал" в фиолетовой форме, "Райо" - в белой с красными полосами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Райо Вальекано
4.5% (6)
Ничья
5.2% (7)
Реал Мадрид
90.3% (121)
Тотал 2.5
Больше
63.93% (78)
Меньше
36.07% (44)
Обе команды забьют
Да
60.66% (74)
Нет
39.34% (48)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
38.8% (52)
0:2 Реал Мадрид
21.6% (29)
1:3 Реал Мадрид
11.2% (15)
0:1 Реал Мадрид
9% (12)
0:3 Реал Мадрид
3.7% (5)
2:1 Райо Вальекано
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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Райо Вальекано
Реал Мадрид

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