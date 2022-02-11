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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 46
Райо Вальекано 6.5% (3)
X 4.3% (2)
Реал Мадрид 89.1% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Реал Мадрид
5.13
4.10
1.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Мадрид

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.21
Фалькао Радамель 5 0.21
Трехо Оскар 3 (3) 0.13
Гвардиола Серхи 3 0.13
Нтекья Ранди 3 0.13
Паласон Иси 2 0.08
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 18 (3) 0.72
Винисиус Жуниор 13 0.52
Асенсио Марко 7 0.28
Начо Фернандес 2 0.08
Модрич Лука 1 (1) 0.04
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Камавинга Эдуардо 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 7 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро III 4 0
Катена Алехандро 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Силла Мамаду 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 8 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Милитао Эдер 4 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Бэйл Гарет 2 0
Модрич Лука 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
16%
3
13%
1-15
7
37%
3
13%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
3
16%
6
26%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

9
28
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
11%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
22%
4
14%
31-45
1
11%
5
18%
46-60
2
22%
4
14%
61-75
3
33%
9
32%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
10%
2
25%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
38%
76-90

Забито

28
51
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
4
14%
5
10%
1-15
7
25%
7
14%
16-30
4
14%
5
10%
31-45
2
7%
10
20%
46-60
5
18%
9
18%
61-75
6
21%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

29
20
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
4
14%
4
20%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 25 17 6 2 51 - 20 57
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
10. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
11. Райо Вальекано Заявка 24 9 4 11 28 - 29 31
12. Валенсия Заявка 25 7 9 9 37 - 42 30
13. Эльче Заявка 25 7 8 10 28 - 34 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Мальорка Заявка 24 6 8 10 23 - 38 26
16. Хетафе Заявка 25 6 8 11 24 - 28 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 25 5 5 15 19 - 42 20
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 25 2 9 14 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
11. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
18. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
19. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
20. Алавес Заявка 12 1 2 9 9 - 27 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Райо Вальекано 6.5% (3)
    X 4.3% (2)
    Реал Мадрид 89.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.13
    4.10
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид

    Исход игры
    Райо Вальекано
    6.7% (3)
    Ничья
    4.4% (2)
    Реал Мадрид
    88.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    37.8% (17)
    0:2 Реал Мадрид
    33.3% (15)
    1:3 Реал Мадрид
    11.1% (5)
    0:3 Реал Мадрид
    4.4% (2)
    2:1 Райо Вальекано
    4.4% (2)
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    Райо Вальекано
    Реал Мадрид

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