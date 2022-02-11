Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кампо де Вальекас
История личных встреч
Райо Вальекано
Реал Мадрид
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.21
|Фалькао Радамель
|5
|0.21
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.13
|Гвардиола Серхи
|3
|0.13
|Нтекья Ранди
|3
|0.13
|Паласон Иси
|2
|0.08
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Балью Иван
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Эрнандес Марио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.04
|Бебе Тьягу
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|18 (3)
|0.72
|Винисиус Жуниор
|13
|0.52
|Асенсио Марко
|7
|0.28
|Начо Фернандес
|2
|0.08
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.04
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Йович Лука
|1
|0.04
|Милитао Эдер
|1
|0.04
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|Иско Аларкон
|1
|0.04
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|7
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Валентин Оскар
|5
|0
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Гарсия Альваро III
|4
|0
|Катена Алехандро
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|8
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
16%
3
13%
1-15
7
37%
3
13%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
3
16%
6
26%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
9
28
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
11%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
22%
4
14%
31-45
1
11%
5
18%
46-60
2
22%
4
14%
61-75
3
33%
9
32%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
10%
2
25%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
38%
76-90
Забито
28
51
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
4
14%
5
10%
1-15
7
25%
7
14%
16-30
4
14%
5
10%
31-45
2
7%
10
20%
46-60
5
18%
9
18%
61-75
6
21%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
29
20
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
4
14%
4
20%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Сельта
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 26
|32
|10.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
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Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид
Исход игры
Райо Вальекано
6.7% (3)
Ничья
4.4% (2)
Реал Мадрид
88.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
37.8% (17)
0:2 Реал Мадрид
33.3% (15)
1:3 Реал Мадрид
11.1% (5)
0:3 Реал Мадрид
4.4% (2)
2:1 Райо Вальекано
4.4% (2)
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