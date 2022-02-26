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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Сельта
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
24
Врсалько
Шиме
14
Льоренте
Маркос
4
Кондогбия
Жоффрей
16
Эррера
Эктор
12
Лоди
Ренан
7
Фелиш
Жоау
10
Корреа
Анхель
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Атлетико М
3-5-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Атлетико М
Сельта

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

39.1%
60.9%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:0
П
3:0
П
0:1
П
3:2
П
0:4
П
2:0
КК
2:3
КК
0:0
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
2:1
П
1:3
П
1:0
КК
0:1
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.44
Суарес Луис 9 (1) 0.36
Кунья Матеус 5 0.2
Лемар Тома 3 0.12
Карраско Янник 3 0.12
Фелиш Жоау 3 0.12
Гризманн Антуан 3 0.12
Эрмосо Марио 2 0.08
Фелипе Аугусто IV 2 0.08
Врсалько Шиме 1 0.04
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Лоди Ренан 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.44
Мина Сантьяго 7 0.28
Браис Мендес 4 0.16
Серви Франко 3 0.12
Денис Суарес 2 0.08
Мальо Уго 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Галан Хави 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Де Пауль Родриго 5 0
Коке Хорхе 4 0
Савич Стефан 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Диего Симеоне 2 1
Эррера Эктор 3 0
Корреа Анхель 3 0
Карраско Янник 3 0
Кунья Матеус 3 0
Врсалько Шиме 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Васс Даниэль 1 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лоди Ренан 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Мартин Карлос 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 8 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Серви Франко 4 0
Араухо Нестор 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Галан Хави 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
0
0%
2
15%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
5
38%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Забито

26
16
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
19%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
6
23%
3
19%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
9
35%
4
25%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Забито

45
29
16 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
5
11%
5
17%
1-15
6
13%
1
3%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
8
18%
5
17%
46-60
6
13%
7
24%
61-75
15
33%
5
17%
76-90

Пропущено

34
26
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
7
21%
6
23%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
7
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3
Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2
Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 25 14 9 2 37 - 17 51
3. Бетис Заявка 25 14 4 7 47 - 30 46
4. Атлетико М Заявка 25 12 6 7 45 - 34 42
5. Барселона Заявка 24 11 9 4 42 - 28 42
6. Вильярреал Заявка 25 10 9 6 42 - 24 39
7. Реал Сосьедад Заявка 24 10 8 6 24 - 25 38
8. Атлетик Б Заявка 25 9 10 6 29 - 21 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 25 8 8 9 29 - 26 32
11. Осасуна Заявка 25 8 8 9 25 - 30 32
12. Райо Вальекано 0:1 Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 25 5 9 11 27 - 40 24
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 25 3 11 11 21 - 39 20
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
2. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
3. Райо Вальекано 0:1 Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 12 7 3 2 21 - 12 24
6. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
7. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
8. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
9. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
16. Гранада Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
8. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано 0:1 Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 121
    Атлетико М 89.3% (108)
    X 10.7% (13)
    Сельта 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Сельта
    1.75
    4.20
    6.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Сельта онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта

    Исход игры
    Атлетико М
    88.7% (110)
    Ничья
    11.3% (14)
    Сельта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    34.7% (43)
    2:0 Атлетико М
    28.2% (35)
    1:0 Атлетико М
    15.3% (19)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:1 Атлетико М
    3.2% (4)
    3:0 Атлетико М
    3.2% (4)
    3:2 Атлетико М
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Атлетико М
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