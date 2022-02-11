Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Сельта
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
39.1%
60.9%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.44
|Суарес Луис
|9 (1)
|0.36
|Кунья Матеус
|5
|0.2
|Лемар Тома
|3
|0.12
|Карраско Янник
|3
|0.12
|Фелиш Жоау
|3
|0.12
|Гризманн Антуан
|3
|0.12
|Эрмосо Марио
|2
|0.08
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.08
|Врсалько Шиме
|1
|0.04
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|11 (2)
|0.44
|Мина Сантьяго
|7
|0.28
|Браис Мендес
|4
|0.16
|Серви Франко
|3
|0.12
|Денис Суарес
|2
|0.08
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Нолито Агудо
|1
|0.04
|Галан Хави
|0
|0
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Савич Стефан
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Эррера Эктор
|3
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Врсалько Шиме
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|8
|0
|Тапия Ренато
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Серви Франко
|4
|0
|Араухо Нестор
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
0
0%
2
15%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
5
38%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
6
32%
1
8%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
3
30%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Забито
26
16
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
19%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
6
23%
3
19%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
9
35%
4
25%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Забито
45
29
16 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
5
11%
5
17%
1-15
6
13%
1
3%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
8
18%
5
17%
46-60
6
13%
7
24%
61-75
15
33%
5
17%
76-90
Пропущено
34
26
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
4
12%
2
8%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
7
21%
6
23%
46-60
3
9%
4
15%
61-75
7
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3
Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Сельта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2
Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|51 - 20
|57
|2.
|Севилья
|Заявка
|25
|14
|9
|2
|37 - 17
|51
|3.
|Бетис
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|47 - 30
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|45 - 34
|42
|5.
|Барселона
|Заявка
|24
|11
|9
|4
|42 - 28
|42
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|42 - 24
|39
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|24 - 25
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 21
|37
|9.
|Сельта
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 26
|32
|10.
|Осасуна
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|25 - 30
|32
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 29
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|37 - 42
|30
|13.
|Эльче
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 38
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 28
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 40
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|19 - 42
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|21 - 39
|20
|20.
|Леванте
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|25 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|10 - 8
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|12.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
|20.
|Алавес
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 27
|5
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта
Исход игры
Атлетико М
92.9% (39)
Ничья
7.1% (3)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
39.02% (16)
Нет
60.98% (25)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
52.4% (22)
2:1 Атлетико М
23.8% (10)
2:2 Ничья
4.8% (2)
3:2 Атлетико М
4.8% (2)
1:0 Атлетико М
4.8% (2)
3:1 Атлетико М
4.8% (2)
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