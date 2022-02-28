Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
15
Нева
Карлос
26
Руис
Исма
24
Узуни
Мюрто
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
25
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
15 Акапо КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Кадис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.27
|Суарес Луис III
|6
|0.23
|Пуэртас Антонио
|4
|0.15
|Милья Луис
|2 (2)
|0.08
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|Санчес Герман
|2
|0.08
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|5 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|4
|0.15
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.12
|Эспино Альфонсо
|2
|0.08
|Санчес Сальвадор
|2
|0.08
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|7
|0
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Алькарас Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
11%
4
33%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
6
33%
1
8%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
7
35%
6
29%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
3
17%
9
47%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
5
17%
4
20%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
3
10%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
10
34%
4
20%
76-90
Пропущено
38
40
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
11%
6
15%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
10
26%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1
Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|25 - 25
|41
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 39
|26
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Кадис
Исход игры
Гранада
66.4% (83)
Ничья
28.8% (36)
Кадис
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
23.01% (26)
Меньше
76.99% (87)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.4% (53)
1:1 Ничья
17.6% (22)
2:1 Гранада
14.4% (18)
2:0 Гранада
4.8% (6)
1:2 Кадис
2.4% (3)
0:1 Кадис
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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