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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Кадис
0' 13'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 130
Гранада 64.6% (84)
X 29.2% (38)
Кадис 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Кадис
2.26
3.60
4.70
Все Коэффициенты
1
Машимиану
Луиш
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
26
Руис
Исма
35
Кольядо
Алекс
9
Суарес
Луис
III
24
Узуни
Мюрто
1
Ледесма
Херемиас
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
19
Арзамендия
Сантьяго
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
25
Лукас
Перес
Гранада
4-3-3
Кадис
3-4-3

История личных встреч

Гранада
Кадис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.27
Суарес Луис III 6 0.23
Пуэртас Антонио 4 0.15
Милья Луис 2 (2) 0.08
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 5 (2) 0.19
Лосано Энтони 4 0.15
Алекс Фернандес 3 (1) 0.12
Эспино Альфонсо 2 0.08
Санчес Сальвадор 2 0.08
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 7 0
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Торренте Рауль 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Собрино Рубен 1 0
Алькарас Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
11%
4
33%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
7
35%
6
29%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
3
17%
9
47%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
5
17%
4
20%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
3
10%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
10
34%
4
20%
76-90

Пропущено

38
40
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
11%
6
15%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
10
26%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1
Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад Заявка 25 11 8 6 25 - 25 41
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада 0:0 Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис 0:0 Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Гранада 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис 0:0 Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада 0:0 Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Гранада 64.6% (84)
X 29.2% (38)
Кадис 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Кадис
2.26
3.60
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада 0:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Кадис

Исход игры
Гранада
66.4% (83)
Ничья
28.8% (36)
Кадис
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
23.01% (26)
Меньше
76.99% (87)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.4% (53)
1:1 Ничья
17.6% (22)
2:1 Гранада
14.4% (18)
2:0 Гранада
4.8% (6)
1:2 Кадис
2.4% (3)
0:1 Кадис
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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