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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14785
Кадис
0'
32' Желтая карточка
Арзамендия Сантьяго
33' Красная карточка
Дуарте Домингуш
35' Желтая карточка
Санчес Герман
42' Желтая карточка
Узуни Мюрто
48' Желтая карточка
Алькарас Рубен
74' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
79' Желтая карточка
Торренте Рауль
90'+5

Ход матча

32'
 
Арзамендия Сантьяго
33'
Дуарте Домингуш
 
35'
Санчес Герман
 
42'
Узуни Мюрто
 
46'
Мачис Дарвин
Узуни Мюрто
 
48'
 
Алькарас Рубен
59'
 
Алехо Иван
Акапо Карлос
59'
 
Карселен Исаак
Хименес Фали
74'
 
Сан Эметерио Феде
74'
 
Переа Альберто
Лосано Энтони
76'
Петрович Ньегош
Руис Исма
 
76'
Кини Марин
Кольядо Алекс
 
79'
Торренте Рауль
 
83'
 
Собрино Рубен
Сан Эметерио Феде
83'
 
Алекс Фернандес
Лукас Перес
85'
Видаль Молина
Суарес Луис
 
89'
Рочина Рубен
Пуэртас Антонио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 130
Гранада 64.6% (84)
X 29.2% (38)
Кадис 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Машимиану
Луиш
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
26
Руис
Исма
35
Кольядо
Алекс
9
Суарес
Луис
III
24
Узуни
Мюрто
1
Ледесма
Херемиас
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
19
Арзамендия
Сантьяго
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
25
Лукас
Перес
Гранада
4-3-3
Кадис
3-4-3

История личных встреч

Гранада
Кадис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:0
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.27
Суарес Луис III 6 0.23
Пуэртас Антонио 4 0.15
Милья Луис 2 (2) 0.08
Мачис Дарвин 2 0.08
Санчес Герман 2 0.08
Рочина Рубен 1 0.04
Монторо Анхель 1 0.04
Ариас Сантьяго 1 0.04
Дуарте Домингуш 1 0.04
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 5 (2) 0.19
Лосано Энтони 4 0.15
Алекс Фернандес 3 (1) 0.12
Эспино Альфонсо 2 0.08
Санчес Сальвадор 2 0.08
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 8 0
Кини Марин 6 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Мончу Рамон 3 1
Суарес Луис III 4 0
Торренте Рауль 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Роберт Морено 1 1
Эскудеро Серхио 2 0
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Эспино Альфонсо 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Алькарас Рубен 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
2
11%
4
33%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
7
35%
6
29%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
20 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
3
17%
9
47%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
5
17%
4
20%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
3
10%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
10
34%
4
20%
76-90

Пропущено

38
40
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
11%
6
15%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
10
26%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1
Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад Заявка 25 11 8 6 25 - 25 41
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 25 6 8 11 23 - 39 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 13 4 6 3 13 - 12 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
8. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
9. Реал Сосьедад Заявка 12 4 4 4 15 - 19 16
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Гранада 64.6% (84)
X 29.2% (38)
Кадис 6.2% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гранада 0:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Кадис

Исход игры
Гранада
64.6% (84)
Ничья
29.2% (38)
Кадис
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
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0:1 Кадис
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2:2 Ничья
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