Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 14785
32' Желтая карточкаАрзамендия Сантьяго
33' Красная карточкаДуарте Домингуш
35' Желтая карточкаСанчес Герман
42' Желтая карточкаУзуни Мюрто
48' Желтая карточкаАлькарас Рубен
74' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
79' Желтая карточкаТорренте Рауль
Ход матча
33'
35'
42'
48'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
15
Нева
Карлос
26
Руис
Исма
24
Узуни
Мюрто
32
Чуст
Виктор
15
Акапо
Карлос
25
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
27 Санчес ПепеЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
15 Акапо КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Кадис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.27
|Суарес Луис III
|6
|0.23
|Пуэртас Антонио
|4
|0.15
|Милья Луис
|2 (2)
|0.08
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|Санчес Герман
|2
|0.08
|Рочина Рубен
|1
|0.04
|Монторо Анхель
|1
|0.04
|Ариас Сантьяго
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|5 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|4
|0.15
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.12
|Эспино Альфонсо
|2
|0.08
|Санчес Сальвадор
|2
|0.08
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|8
|0
|Кини Марин
|6
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Суарес Луис III
|4
|0
|Торренте Рауль
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Алькарас Рубен
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
2
11%
4
33%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
6
33%
1
8%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
7
35%
6
29%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
20 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
3
17%
9
47%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
5
17%
4
20%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
3
10%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
10
34%
4
20%
76-90
Пропущено
38
40
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
4
11%
6
15%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
10
26%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2
Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1
Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|25 - 25
|41
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 39
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|14.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 12
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|8.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 19
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Кадис
Исход игры
Гранада
64.6% (84)
Ничья
29.2% (38)
Кадис
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40% (52)
1:1 Ничья
17.7% (23)
2:1 Гранада
14.6% (19)
2:0 Гранада
5.4% (7)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:2 Кадис
3.1% (4)
0:1 Кадис
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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