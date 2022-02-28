Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Гранада

42' Узуни Мюрто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Хорошую попытку сделал Лосано Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Кольядо Алекс нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

40' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кадис выполняет удар от ворот.

36' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Санчес Герман получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Дуарте Домингуш удален с поля!

32' Рефери не любит споров - именно за это Арзамендия Сантьяго сейчас получил желтую

32' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Негредо Альваро нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

29' Удар от ворот произведет Гранада

29' Алькарас Рубен из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Суарес Луис III нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

25' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Гранада выполняет удар от ворот.

22' Негредо Альваро из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

21' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Гранада

20' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Исма Руис нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ох, нехорошо это выглядит. Сан Эметерио Феде получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Кадис

14' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Гранада

12' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Кадис

11' Исма Руис из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' ШАНС! Негредо Альваро вышел один на один с голкипером...

4' Арзамендия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гранада начинает с центра поля