Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Визит Мальорка Эстади
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
23
Дьедью
Амат
26
Пачеко
Хон
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Pedro Rostoll
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
31 Сола АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
47 Мартин АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Реал Сосьедад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.12
|Сальва Севилья
|3 (3)
|0.12
|Анхель Луис
|2
|0.08
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.08
|Фернандо Ниньо
|2
|0.08
|Баба Иддрису
|2
|0.08
|Ли Кан Ин
|1
|0.04
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Руссо Франко
|1
|0.04
|Кубо Такефуса
|1
|0.04
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (3)
|0.32
|Исак Александр
|4 (1)
|0.16
|Ариц Элустондо
|4
|0.16
|Мерино Микель
|2
|0.08
|Лобете Хулен
|2
|0.08
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.08
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Рафинья Алькантара
|1
|0.04
|Сорлот Александр
|1
|0.04
|Порту Кристиан
|0
|0
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Ле Норман Робен
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Коста Хауме
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Рейна Маноло
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Батталья Родриго
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мурики Ведат
|2
|0
|Раильо Антонио
|2
|0
|Анхель Луис
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Янузай Аднан
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
8%
2
13%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
1
8%
6
40%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
27
6
9 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
2
7%
1
17%
31-45
2
7%
2
33%
46-60
5
19%
1
17%
61-75
11
41%
2
33%
76-90
Забито
22
25
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
2
9%
3
12%
1-15
9
41%
0
0%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
5
23%
8
32%
76-90
Пропущено
40
25
13 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 11
4
10%
2
8%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
5
13%
5
20%
46-60
9
23%
6
24%
61-75
13
33%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|52 - 20
|60
|2.
|Севилья
|Заявка
|26
|15
|9
|2
|39 - 18
|54
|3.
|Бетис
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 32
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|47 - 34
|45
|5.
|Барселона
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|46 - 28
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|47 - 25
|42
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|25 - 25
|42
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 25
|37
|9.
|Валенсия
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|38 - 42
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 28
|32
|11.
|Осасуна
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|28 - 30
|31
|13.
|Эльче
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 37
|29
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 40
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 30
|27
|16.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|23 - 39
|27
|17.
|Гранада
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|27 - 40
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|21 - 44
|21
|19.
|Кадис
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|21 - 39
|21
|20.
|Леванте
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|28 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|28 - 8
|31
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|34 - 14
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 12
|27
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 9
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|10 - 6
|25
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Хетафе
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Эльче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 17
|18
|15.
|Гранада
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|18.
|Леванте
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|20.
|Кадис
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 12
|29
|2.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Осасуна
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|19 - 15
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|10 - 12
|17
|8.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 19
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 11
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|13.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|15.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 24
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 29
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|7 - 17
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Мальорка
10.3% (12)
Ничья
38.8% (45)
Реал Сосьедад
50.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (38)
1:2 Реал Сосьедад
29.3% (34)
0:1 Реал Сосьедад
16.4% (19)
2:1 Мальорка
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:0 Мальорка
2.6% (3)
0:2 Реал Сосьедад
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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