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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 116
Мальорка 10.3% (12)
X 38.8% (45)
Реал Сосьедад 50.9% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Реал Сосьедад
3.30
3.16
2.53
Все Коэффициенты
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
8
Сальва
Севилья
17
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
23
Дьедью
Амат
7
Мурики
Ведат
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
18
Горосабел
Андони
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
23
Сорлот
Александр
Мальорка
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Реал Сосьедад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.12
Сальва Севилья 3 (3) 0.12
Анхель Луис 2 0.08
Мурики Ведат 2 (1) 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.08
Баба Иддрису 2 0.08
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.32
Исак Александр 4 (1) 0.16
Ариц Элустондо 4 0.16
Мерино Микель 2 0.08
Лобете Хулен 2 0.08
Янузай Аднан 2 (1) 0.08
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Коста Хауме 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Батталья Родриго 3 0
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мурики Ведат 2 0
Раильо Антонио 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 5 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
8%
2
13%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
1
8%
6
40%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

27
6
9 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
2
7%
1
17%
31-45
2
7%
2
33%
46-60
5
19%
1
17%
61-75
11
41%
2
33%
76-90

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
2
9%
3
12%
1-15
9
41%
0
0%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Пропущено

40
25
13 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 11
4
10%
2
8%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
5
13%
5
20%
46-60
9
23%
6
24%
61-75
13
33%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 26 11 9 6 25 - 25 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка 0:0 Заявка 26 6 9 11 23 - 39 27
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Мальорка 0:0 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
8. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 4 5 4 15 - 19 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Мальорка 10.3% (12)
X 38.8% (45)
Реал Сосьедад 50.9% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Реал Сосьедад
3.30
3.16
2.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальорка 0:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Мальорка
10.3% (12)
Ничья
38.8% (45)
Реал Сосьедад
50.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (38)
1:2 Реал Сосьедад
29.3% (34)
0:1 Реал Сосьедад
16.4% (19)
2:1 Мальорка
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:0 Мальорка
2.6% (3)
0:2 Реал Сосьедад
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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Мальорка
Реал Сосьедад

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