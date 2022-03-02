Антонио Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Хон Пачеко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Хон Пачеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Хон Пачеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Отличные скиллы показывает Сильва Давид , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

43' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Сильва Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Мальорка выполняет удар от ворот.

41' Оярсабаль Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Мальорка выполняет удар от ворот.

39' Мальорка выполняет удар от ворот.

38' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Г О О О О Л - Сильва Давид забивает с левой ноги!

34' Антонио Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дьедью Амат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Идет дождь, трудные условия для игроков.

22' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Отличные скиллы показывает Сорлот Александр , обводя своих соперников

19' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хон Пачеко возвращается на поле.

16' Мальорка выполняет удар от ворот.

16' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад покидает поле ради смены футболки.

15' Хон Пачеко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кубо Такефуса не смог попасть в створ ударом издали

8' Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали

8' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

5' Порту Кристиан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Опасность! Кубо Такефуса из команды Мальорка отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

2' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля