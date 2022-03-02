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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 11550
Реал Сосьедад
0'
0:1
35' Гол
Сильва Давид
52' Желтая карточка
Мерино Микель
0:2
62' Гол
Мерино Микель
76' Желтая карточка
Ремиро Алехандро
90'+6

Ход матча

35'
0:1
Сильва Давид
(Мерино Микель)
46'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер
52'
 
Мерино Микель
62'
0:2
Мерино Микель
67'
Льябрес Хавьер
Дьедью Амат
 
68'
Хопп Мэттью
Сальва Севилья
 
70'
 
Сола Алекс
Ариц Элустондо
70'
 
Джуара Наис
Порту Кристиан
70'
Ли Кан Ин
Кубо Такефуса
 
76'
 
Ремиро Алехандро
80'
 
Субельдия Игор
Горосабел Андони
80'
Гонсалес Джованни
Маффео Пабло
 
80'
Баба Иддрису
Санчес Антонио
 
85'
 
Ильяраменди Асьер
Мерино Микель

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Мальорка 10.3% (12)
X 38.8% (45)
Реал Сосьедад 50.9% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
10
Санчес
Антонио
8
Сальва
Севилья
17
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
23
Дьедью
Амат
7
Мурики
Ведат
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
26
Пачеко
Хон
18
Горосабел
Андони
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
23
Сорлот
Александр
Мальорка
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Реал Сосьедад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.12
Сальва Севилья 3 (3) 0.12
Анхель Луис 2 0.08
Мурики Ведат 2 (1) 0.08
Фернандо Ниньо 2 0.08
Баба Иддрису 2 0.08
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (3) 0.31
Исак Александр 4 (1) 0.15
Ариц Элустондо 4 0.15
Мерино Микель 3 0.12
Лобете Хулен 2 0.08
Янузай Аднан 2 (1) 0.08
Сильва Давид 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Рафинья Алькантара 1 0.04
Сорлот Александр 1 0.04
Порту Кристиан 0 0
Горосабел Андони 0 0
Ле Норман Робен 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Коста Хауме 4 1
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Гарсия Луис 2 2
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Батталья Родриго 3 0
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мурики Ведат 2 0
Раильо Антонио 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 6 0
Субельдия Игор 5 0
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Янузай Аднан 4 0
Горосабел Андони 3 0
Порту Кристиан 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Рико Диего 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Сорлот Александр 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
8%
2
13%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
1
8%
6
40%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

27
6
9 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
2
7%
1
17%
31-45
2
7%
2
33%
46-60
5
19%
1
17%
61-75
11
41%
2
33%
76-90

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
2
9%
3
12%
1-15
9
41%
0
0%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Пропущено

40
25
13 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 11
4
10%
2
8%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
5
13%
5
20%
46-60
9
23%
6
24%
61-75
13
33%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 18 6 2 52 - 20 60
2. Севилья Заявка 26 15 9 2 39 - 18 54
3. Бетис Заявка 26 14 4 8 48 - 32 46
4. Атлетико М Заявка 26 13 6 7 47 - 34 45
5. Барселона Заявка 25 12 9 4 46 - 28 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 12 8 6 27 - 25 44
7. Вильярреал Заявка 26 11 9 6 47 - 25 42
8. Атлетик Б Заявка 26 9 10 7 29 - 25 37
9. Валенсия Заявка 26 8 9 9 38 - 42 33
10. Сельта Заявка 26 8 8 10 29 - 28 32
11. Осасуна Заявка 26 8 8 10 25 - 31 32
12. Райо Вальекано Заявка 25 9 4 12 28 - 30 31
13. Эльче Заявка 26 7 8 11 28 - 37 29
14. Эспаньол Заявка 26 7 8 11 31 - 40 29
15. Хетафе Заявка 26 6 9 11 26 - 30 27
16. Мальорка Заявка 26 6 8 12 23 - 41 26
17. Гранада Заявка 26 5 10 11 27 - 40 25
18. Алавес Заявка 26 5 6 15 21 - 44 21
19. Кадис Заявка 26 3 12 11 21 - 39 21
20. Леванте Заявка 26 3 9 14 28 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 4 0 28 - 8 31
3. Вильярреал Заявка 14 8 4 2 34 - 14 28
4. Атлетико М Заявка 13 8 3 2 23 - 12 27
5. Райо Вальекано Заявка 13 8 2 3 20 - 9 26
6. Барселона Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 4 2 10 - 6 25
8. Бетис Заявка 13 7 2 4 25 - 15 23
9. Эспаньол Заявка 13 6 4 3 19 - 16 22
10. Хетафе Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
11. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12. Эльче Заявка 12 5 5 2 15 - 12 20
13. Валенсия Заявка 13 4 6 3 19 - 17 18
14. Мальорка Заявка 14 4 6 4 13 - 14 18
15. Гранада Заявка 13 4 4 5 17 - 21 16
16. Сельта Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
18. Леванте Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
19. Осасуна Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
20. Кадис Заявка 13 0 8 5 9 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 2 2 24 - 12 29
2. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
3. Севилья Заявка 13 5 6 2 11 - 7 21
4. Осасуна Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. Барселона Заявка 13 4 7 2 19 - 15 19
6. Реал Сосьедад Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
7. Атлетико М Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
8. Атлетик Б Заявка 14 3 8 3 10 - 12 17
9. Сельта Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
10. Валенсия Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11. Вильярреал Заявка 12 3 5 4 13 - 11 14
12. Кадис Заявка 13 3 4 6 12 - 21 13
13. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
14. Эльче Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
15. Мальорка Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
16. Эспаньол Заявка 13 1 4 8 12 - 24 7
17. Алавес Заявка 13 1 3 9 11 - 29 6
18. Хетафе Заявка 13 0 6 7 7 - 17 6
19. Леванте Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
20. Райо Вальекано Заявка 12 1 2 9 8 - 21 5
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Мальорка 10.3% (12)
X 38.8% (45)
Реал Сосьедад 50.9% (59)
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Где смотреть матч Мальорка 0:2 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 0:2 Реал Сосьедад

Исход игры
Мальорка
10.3% (12)
Ничья
38.8% (45)
Реал Сосьедад
50.9% (59)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (38)
1:2 Реал Сосьедад
29.3% (34)
0:1 Реал Сосьедад
16.4% (19)
2:1 Мальорка
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:0 Мальорка
2.6% (3)
0:2 Реал Сосьедад
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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