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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
5' Гол
Гарсия Альваро
10'

Ход матча

5'
Гарсия Альваро
(Балью Иван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Бетис
2.68
3.20
3.04
Все Коэффициенты
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Райо Вальекано
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 2 0.4
Суарес Марио 1 0.2
Посо Хосе 1 0.2
Морено Серхио II 1 0.2
Сисс Пате 1 0.2
Мартин Андрес 1 0.2
Трехо Оскар 1 (1) 0.2
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каналес Серхио 2 0.4
Хуанми Мигель 2 0.4
Фекир Набиль 2 0.4
Иглесиас Борха 2 0.4
Лаинес Диего 2 0.4
Хоакин Санчес 2 (1) 0.4
Карвалью Вилльям 1 0.2
Бартра Марк 1 0.2
Тельо Кристиан 1 0.2
Руибаль Айтор 1 0.2
Виллиан Жозе 1 (1) 0.2
Виктор Руис 0 0
Морено Алекс 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 2 0
Комесанья Санти 2 0
Валентин Оскар 2 0
Кевин Родригес 0 1
Суарес Марио 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Катена Алехандро 1 0
Сисс Пате 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
15
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
0
0%
2
12%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0
Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
0 Райо Вальекано
0 Бетис
0 Атлетик Б
0 Валенсия
Финал
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Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Бетис
2.68
3.20
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Райо Вальекано 1:0 Бетис онлайн


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Бетис

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