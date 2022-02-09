Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Столе Димитриевски не удержал его в руках.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фекир Набиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

43' Паласон Иси бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

41' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

33' Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали

33' Удар от ворот произведет Бетис

31' Фекир Набиль из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Команда Бетис сравняла счет! Игра продолжается!

26' Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Бетис правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Отличные скиллы показывает Иглесиас Борха , обводя своих соперников

26' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Как он промахнулся? Хуанми Мигель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

25' ШАНС! Хуанми Мигель вышел один на один с голкипером...

23' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Сабали Юссуф из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

20' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хуанми Мигель из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

20' Отличные скиллы показывает Хуанми Мигель , обводя своих соперников

18' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Гвардиола Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Валентин Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Отличный командный гол!

3' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бетис выполняет удар от ворот.

2' Трехо Оскар из команды Райо Вальекано сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.