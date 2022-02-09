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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:2
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
5' Гол
Гарсия Альваро
1:1
26' Гол
Иглесиас Борха
65' Желтая карточка
Валентин Оскар
1:2
68' Гол
Карвалью Вилльям
78' Желтая карточка
Силва Руи
90'+4

Ход матча

5'
Гарсия Альваро
(Балью Иван)
1:0
26'
1:1
Иглесиас Борха
(Фекир Набиль)
62'
Фалькао Радамель
Гвардиола Серхи
 
65'
Валентин Оскар
 
66'
 
Тельо Кристиан
Хуанми Мигель
68'
1:2
Карвалью Вилльям
(Тельо Кристиан)
75'
Нтекья Ранди
Комесанья Санти
 
76'
Бебе Тьягу
Паласон Иси
 
78'
 
Силва Руи
82'
Сисс Пате
Трехо Оскар
 
85'
 
Бельерин Эктор
Руибаль Айтор
90'
 
Гонсалес Эдгар
Иглесиас Борха

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
4
Суарес
Марио
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Райо Вальекано
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 2 0.33
Суарес Марио 1 0.17
Посо Хосе 1 0.17
Морено Серхио II 1 0.17
Гарсия Альваро III 1 0.17
Сисс Пате 1 0.17
Мартин Андрес 1 0.17
Трехо Оскар 1 (1) 0.17
Балью Иван 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 0.5
Карвалью Вилльям 2 0.33
Фекир Набиль 2 0.33
Каналес Серхио 2 0.33
Хуанми Мигель 2 0.33
Лаинес Диего 2 0.33
Хоакин Санчес 2 (1) 0.33
Тельо Кристиан 1 0.17
Бартра Марк 1 0.17
Руибаль Айтор 1 0.17
Виллиан Жозе 1 (1) 0.17
Виктор Руис 0 0
Морено Алекс 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентин Оскар 3 0
Трехо Оскар 2 0
Комесанья Санти 2 0
Кевин Родригес 0 1
Суарес Марио 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Катена Алехандро 1 0
Сисс Пате 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
15
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
0
0%
2
12%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0
Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
1 Райо Вальекано
2 Бетис
0 Атлетик Б
0 Валенсия
Финал
?
?
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Райо Вальекано 1:2 Бетис онлайн


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