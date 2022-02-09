Испания: Кубок Короля 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас
1:0
5' ГолГарсия Альваро
1:1
26' ГолИглесиас Борха
65' Желтая карточкаВалентин Оскар
1:2
68' ГолКарвалью Вилльям
78' Желтая карточкаСилва Руи
Ход матча
5'
1:0
26'
1:1
65'
68'
78'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
20
Балью
Иван
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Силла МамадуНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Райо Вальекано
Бетис
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|2
|0.33
|Суарес Марио
|1
|0.17
|Посо Хосе
|1
|0.17
|Морено Серхио II
|1
|0.17
|Гарсия Альваро III
|1
|0.17
|Сисс Пате
|1
|0.17
|Мартин Андрес
|1
|0.17
|Трехо Оскар
|1 (1)
|0.17
|Балью Иван
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3
|0.5
|Карвалью Вилльям
|2
|0.33
|Фекир Набиль
|2
|0.33
|Каналес Серхио
|2
|0.33
|Хуанми Мигель
|2
|0.33
|Лаинес Диего
|2
|0.33
|Хоакин Санчес
|2 (1)
|0.33
|Тельо Кристиан
|1
|0.17
|Бартра Марк
|1
|0.17
|Руибаль Айтор
|1
|0.17
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.17
|Виктор Руис
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентин Оскар
|3
|0
|Трехо Оскар
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Кевин Родригес
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
15
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
0
0%
2
12%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0
Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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