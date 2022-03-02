Испания: Кубок Короля 2021-2022
26' Желтая карточкаГабриэль Паулиста
1:0
43' ГолГуэдеш Гонсалу
60' Желтая карточкаИньиго Мартинес
Ход матча
43'
1:0
60'
Владение мячом
10
Солер
Карлос
14
Гайя
Хосе
21
Хиль
Бриан
19
Дуро
Уго
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
-
21 Хиль БрианПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
История личных встреч
Валенсия
Атлетик Б
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.29
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.29
|Андре Маркос
|2
|0.29
|Муса Юнус
|2
|0.29
|Черышев Денис
|1
|0.14
|Солер Карлос
|1
|0.14
|Вальехо Ману
|1
|0.14
|Гильямон Уго
|1
|0.14
|Коба Куандреди
|1
|0.14
|Рачич Урош
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|2
|0.4
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.4
|Гарсия Рауль
|1
|0.2
|Иньиго Мартинес
|1
|0.2
|Беренгер Алекс
|1
|0.2
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|1
|1
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
2
20%
1
20%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
2
17%
1
14%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Атлетик Б
Исход игры
Валенсия
51.6% (64)
Ничья
37.1% (46)
Атлетик Б
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
32.3% (40)
1:1 Ничья
29% (36)
1:0 Валенсия
13.7% (17)
1:2 Атлетик Б
4% (5)
0:1 Атлетик Б
3.2% (4)
2:0 Валенсия
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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