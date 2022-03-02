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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Валенсия
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Атлетик Б
0'
26' Желтая карточка
Габриэль Паулиста
1:0
43' Гол
Гуэдеш Гонсалу
60' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
69'

Ход матча

26'
Габриэль Паулиста
 
33'
Лато Тони
Гайя Хосе
 
43'
Гуэдеш Гонсалу
1:0
60'
 
Иньиго Мартинес
61'
 
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
61'
 
Петхарроман Алекс
Лекуе Иньиго
61'
 
Венседор Унай
Гарсия Дани

Владение мячом

Прогнозы 124
Валенсия 51.6% (64)
X 37.1% (46)
Атлетик Б 11.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетик Б
3.20
3.35
2.62
Все Коэффициенты
Новости
28
Мамардашвили
Георгий
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
20
Фулкье
Димитри
10
Солер
Карлос
23
Мориба
Илайкс
14
Гайя
Хосе
21
Хиль
Бриан
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
26
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Валенсия
3-4-1-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Атлетик Б

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.29
Гуэдеш Гонсалу 2 0.29
Андре Маркос 2 0.29
Муса Юнус 2 0.29
Черышев Денис 1 0.14
Солер Карлос 1 0.14
Вальехо Ману 1 0.14
Гильямон Уго 1 0.14
Коба Куандреди 1 0.14
Рачич Урош 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 0.4
Муньяин Икер 2 (1) 0.4
Гарсия Рауль 1 0.2
Иньиго Мартинес 1 0.2
Беренгер Алекс 1 0.2
Весга Микель 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 1 1
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Рачич Урош 1 0
Дуро Уго 1 0
Муса Юнус 1 0
Гильямон Уго 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Уильямс Иньяки 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
2
20%
1
20%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
2
17%
1
14%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1
Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
1 Райо Вальекано
2 Бетис
1 Атлетик Б
1 Валенсия
Финал
?
?
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Валенсия 51.6% (64)
X 37.1% (46)
Атлетик Б 11.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетик Б
3.20
3.35
2.62
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Валенсия
51.6% (64)
Ничья
37.1% (46)
Атлетик Б
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
32.3% (40)
1:1 Ничья
29% (36)
1:0 Валенсия
13.7% (17)
1:2 Атлетик Б
4% (5)
0:1 Атлетик Б
3.2% (4)
2:0 Валенсия
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Атлетик Б

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