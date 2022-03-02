Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Валенсия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вратарь парирует удар, который нанес Солер Карлос , и мяч снова в игре

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хиль Бриан из команды Валенсия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Удар от ворот произведет Валенсия

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Альдерете Омар наказан за толчок Рауль Гарсия

43' Г О О О О Л - Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

43' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Гиорги Мамардашвили не дал случится голу! Уильямс Иньяки должен был забивать, но Гиорги Мамардашвили сделал отличный сейв

41' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

36' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Солер Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Валенсия

34' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

32' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Валенсия

27' Муньяин Икер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Габриэль Паулиста - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хиль Бриан из команды Валенсия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

22' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Дьякаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Валенсия

20' Гайя Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Хиль Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хиль Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Дьякаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Йерай Альварес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Габриэль Паулиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Валенсия выполняет удар от ворот.

2' Весга Микель не смог попасть в створ ударом издали

1' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валенсия начинает с центра поля