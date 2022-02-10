Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
26' ГолЭлефтериадис Христос
35' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
39' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
Ход матча
26'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
44 Владение мячом, % 56
30
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Алибек ДенисНападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Атромитос
Ламия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|6 (2)
|0.32
|Муньис Хуан
|2
|0.11
|Спиридонович Срджан
|2
|0.11
|Струнгис Стефанос
|2
|0.11
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|Клонаридис Виктор
|1
|0.05
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.05
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.05
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.2
|Манусос Йоргос
|3 (1)
|0.15
|Тайрон Густаво
|1
|0.05
|Романич Лазар
|1
|0.05
|Cristopher Nunez
|1
|0.05
|Элефтериадис Христос
|1
|0.05
|Бангура Альхассан
|1
|0.05
|Караманос Тасос
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Големич Владимир
|1
|0.05
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.05
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|7
|0
|Кулурис Эфтимос
|5
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Муньис Хуан
|2
|1
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
5
28%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
18%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Пропущено
36
26
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
6
17%
2
8%
1-15
5
14%
6
23%
16-30
5
14%
6
23%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
9
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1
Ламия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|21
|14
|2
|5
|45 - 22
|44
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|7.
|Панатинаикос
|21
|9
|3
|9
|31 - 20
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|1:0
|20
|5
|6
|9
|18 - 24
|21
|12.
|Ионикос
|21
|4
|6
|11
|17 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|0:1
|19
|2
|4
|13
|16 - 38
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|20
|1
|6
|13
|7 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Ламия
|1:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|0:1
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Ламия
|1:0
|10
|3
|3
|4
|6 - 7
|12
|10.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|0:1
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1