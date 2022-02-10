Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
3:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
26' Гол
Элефтериадис Христос
35' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
39' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
56' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
1:1
57' Пенальти
Кулурис Эфтимос
2:1
70' Гол
Кулурис Эфтимос
3:1
88' Гол
Алибек Денис
90'+5
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
24
Мавроматис
Теофанис
5
Хациисаяс
Димитриос
11
Georgios
Tzovaras
17
Эрлингмарк
Огюст
8
Харисис
Харилаос
95
Ротариу
Дорин
30
Наби
Адил
10
Томас
Бединелли
20
Кулурис
Эфтимос
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
88
Kyriakos
Mazoulouxis
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
33
Гентсоглу
Савас
6
Theofanis
Tsandaris
11
Караманос
Тасос
7
Cristopher
Nunez
20
Элефтериадис
Христос
39
Веллиос
Апостолос
Атромитос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Ламия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 8 (3) 0.42
Муньис Хуан 2 0.11
Спиридонович Срджан 2 0.11
Струнгис Стефанос 2 0.11
Саломон Патрик 1 0.05
Алибек Денис 1 0.05
Клонаридис Виктор 1 0.05
Василантонопулос Ставрос 1 0.05
Мавроматис Теофанис 1 0.05
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.2
Манусос Йоргос 3 (1) 0.15
Тайрон Густаво 1 0.05
Романич Лазар 1 0.05
Cristopher Nunez 1 0.05
Элефтериадис Христос 1 0.05
Бангура Альхассан 1 0.05
Караманос Тасос 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Големич Владимир 1 0.05
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.05
Сарамантас Гиоргос 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 7 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Муньис Хуан 2 1
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Кивракидис Кириакос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Романич Лазар 4 0
Провидакис Константинос 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Гентсоглу Савас 3 0
Theofanis Tsandaris 3 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
5
28%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
2
10%
4
25%
76-90

Пропущено

37
29
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
16%
2
7%
1-15
6
16%
6
21%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
4
11%
6
21%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
9
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1
Ламия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 21 14 2 5 45 - 22 44
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
7. Панатинаикос 21 9 3 9 31 - 20 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 20 4 6 10 18 - 27 18
12. Ионикос 21 4 6 11 17 - 29 18
13. Атромитос 19 3 4 12 19 - 38 13
14. Аполлон Смирнис 20 1 6 13 7 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. ПАОК 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
4. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 10 2 3 5 6 - 10 9
11. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
Где смотреть матч Атромитос 3:1 Ламия онлайн


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